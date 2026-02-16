Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

José María Barreiro lleva a la Casa das Artes la exposición «Vigo, luz e cor»

La muestra se podrá visitar desde este jueves hasta el 26 de abril

Cartel de la exposición de José María Barreiro.

R.V.

Vigo

La Casa das Artes de Vigo acogerá desde este jueves hasta el 26 de abril la exposición «Vigo, luz e cor», del pintor José María Barreiro, reuniendo obras de escenas de circo, músicos, bodegones, paisajes urbanos, composiciones vinculadas al mar o viajes, además de exhibir el motivo de la ventana como un símbolo de conexión entre los mundos interior y exterior.

«Es una muestra excepcional, de un maestro inigualable», subrayó el alcalde de Vigo, Abel Caballero, sobre la exposición programada en la recientemente renovada Casa das Artes, poniendo también en valor que Vigo «es un eje fundamental en la obra de Barreiro, integrado desde muy joven en los ambientes culturales de la ciudad, entablando relación con artistas como Lugrís o Laxeiro y que, tras una estancia en Buenos Aires, se asentó en Vigo en 1974, consolidando un universo pictórico en el que predomina el color.

