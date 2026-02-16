El eurodiputado Adrián Vázquez orienta a los empresarios de Vigo en los cambios regulatorios que se negocian en la UE

El eurodiputado gallego Adrián Vázquez Lázara participó este lunes en Vigo en un encuentro con empresarios para explicar el rumbo de las principales negociaciones regulatorias que se están desarrollando en Bruselas y su posible impacto sobre el tejido productivo gallego.

El Partido Popular de Vigo organizó la cita en la sede de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP).

Durante la jornada, Vázquez abordó cuestiones como la simplificación normativa para las empresas, el uso de los fondos europeos y el debate en torno a la transición energética del sector de la automoción. Según explicó, una de las prioridades que se están trasladando a la Comisión Europea es reducir la carga burocrática que soportan las empresas, especialmente las medianas, para mejorar su competitividad en un contexto internacional cada vez más exigente.

También se refirió a las negociaciones en curso sobre el calendario de electrificación del automóvil, defendiendo una mayor flexibilidad para evitar un impacto negativo en un sector estratégico. En ese sentido, apuntó a la presión de la competencia asiática y al peso de la automoción en economías como la española, donde representa en torno al 8% del PIB.

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez,presentó el acto. Subrayó la importancia de que el empresariado local conozca con antelación los cambios normativos que se están diseñando en la Unión Europea y cómo pueden afectar a la actividad económica de la ciudad y del área metropolitana.

Otro de los asuntos tratados fue la ejecución de los fondos europeos. Vázquez calificó de insuficiente el grado de ejecución a nivel estatal y defendió un mayor protagonismo de las comunidades autónomas en su gestión. Según los datos expuestos, Galicia se situaría entre las regiones con mayor nivel de ejecución, frente a una media nacional sensiblemente inferior.

El eurodiputado enmarcó estos debates en un escenario global marcado, a su juicio, por la pérdida de peso relativo de la Unión Europea en la economía mundial y por un aumento de las tensiones geopolíticas. En este contexto, señaló que el incremento previsto del gasto europeo en defensa no debería hacerse a costa de sectores como el agroalimentario o el pesquero, de especial relevancia para Galicia.

Noticias relacionadas

Por su parte, el presidente de la CEP, Jorge Cebreiros, trasladó al eurodiputado algunas de las principales preocupaciones del empresariado, entre ellas el déficit de infraestructuras y la falta de avances en proyectos como la salida sur de Vigo, el corredor noroeste o la mejora de la AP-9. También aludió a la incertidumbre que generan los cambios de orientación en las políticas europeas y reclamó una mayor estabilidad regulatoria.