La doctora del CHUVI Patricia Balvis logra una tesis 'cum laude' en cirugía ortopédica: «Presenta menos dolor y menor riesgo»

Nuevo hito en la investigación para los profesionales del CHUVI. La doctora Patricia Balvis acaba de recibir un sobresaliente 'cum laude' en su tesis doctoral sobre el tratamiento del Síndrome del Túnel Carpiano (STC), reconociendo la «alta calidad y relevancia clínica» del trabajo realizado. La investigación evalúa la efectividad de la cirugía percutánea ecoguiada como alternativa a las técnicas convencionales de cirugía abierta y ha sido dada a conocer este lunes.

La tesis realizada por la ourensana presenta ventajas significativas «en términos de menor dolor posperatorio, menor riesgo de complicaciones cicatriciales y una recuperación más rápida de la fuerza de presión», explica. La investigación estuvo dirigida por el jefe de servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Área Sanitaria de Vigo., Manuel Castro, e incluyó 200 pacientes distintos. La mitad recibieron el nuevo tratamiento que consta de una pequeña incisión de 1 centímetro en el pulso con un bisturí específico.

Balvis reseña que aunque las dos técnicas mejoran la función de los pacientes, la ecoguiada presenta mejores resultados en el periodo inicial de la recuperación. Al mismo tiempo favorece una reincorporación más ágil al ámbito laboral y resulta más útil para pacientes con diabetes o fibromialgia, ya que implica una menor agresión quirúrgica. Esta técnica ya está integrada en la cartera de servicios de traumatología del CHUVI.

Investigaciones anteriores

Balvis ya lideró en 2021 un estudio en el que destacaban la reducción del 10 al 3,6% la mortalidad en las operaciones de cadera a mayores de 75 años. La traumatólogoca indicaba que gracias a las nuevas técnicas implicaban un recorte de cinco días en la estancia hospitaliara, lo que podía traducirse en un ahorro de más de un millón de euros al año.