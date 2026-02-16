Detenidos dos hombres en Vigo por robos con fuerza en viviendas y locales comerciales

El Cuerpo Nacional de Policía ha detenido en las últimas horas a dos hombres por el robo con fuerza en viviendas. Uno de los arrestados fue sorprendido infraganti; mientras que el otro está implicado en tres casos similares.

El arrestado que fue localizado cuando estaba robando en una vivienda fue sorprendido a principios de este mes. Una mujer llamó a la Policía Nacional informando de que al llegar a su casa se había encontrado con una persona en el interior. Inmediatamente, se enviaron varios agentes de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana.

Al llegar a la vivienda, los policías se encontraron con la puerta forzada y el interior de la casa revuelta. Tras inspeccionar todas las estancias, se encontraron a un hombre escondido detrás de la puerta de una de ellas. Fue arrestado por un delito de robo con fuerza en las cosas.

Segundo arrestado

El segundo detenido, según informa la Policía Nacional en un comunicado oficial, habría perpetrado varios delitos en la ciudad de Vigo. Uno de ellos tuvo lugar a finales del pasado año, cuando se cometió un robo en el interior de un domicilio en el que se sustrajeron 3.300 euros en efectivo, aparatos electrónicos, y otros efectos.

Posteriormente, también a finales de 2025, se cometió otro robo con fuerza en una empresa de Vigo a la que habían logrado acceder fracturando una ventana. Durante este asalto pudieron llevarse 3.000 euros en efectivo, tres teléfonos móviles y el cajetín de monedas de dos máquinas expendedoras.

Tras las gestiones e indagaciones realizadas por parte de los investigadores pertenecientes Grupo Operativo de Policía Judicial de Traviesas, pudieron identificar y comprobar que, en este caso, el ahora detenido había actuado en compañía de un cómplice. Con toda esta información recabada, los investigadores dieron difusión de los datos de estos dos hombres a la Brigada Local de Seguridad Ciudadana, para poder ser localizados y detenidos.

Finalmente, a mediados del mes de enero, los agentes lograron localizar y detener al cómplice, además de intervenir el vehículo con el que circulaba, que había sido utilizado para desplazarse desde el lugar donde habían perpetrado el robo.

El último de los hechos tuvo lugar a finales del mes de enero cuando se recibió una denuncia por parte de una mujer que daba cuenta del robo en un establecimiento de hostelería. En este caso la denunciante manifestó que cuando entró a trabajar se percató de que alguien había accedido al interior del establecimiento a través de una ventana. El responsable de este robo se llevó 1.450 euros en efectivo y diversos efectos, además de causar numerosos daños en el local.

Tras las investigaciones realizadas, el autor de estos tres robos ha sido finalmente detenido y puesto a disposición judicial.