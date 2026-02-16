El Concello de Vigo amenaza a la RFEF con denunciar ante la FIFA su falta de «transparencia» por las sedes del Mundial

Continúa la ofensiva del Concello de Vigo para que el estadio municipal de Balaídos sea sede del Mundial de fútbol de 2030, que acogerán España, Marruecos y Portugal. A través de una carta firmada por Javier Pardo, segundo teniente de alcalde y concejal del Área de Gobierno de Fomento, Servicios y Deportes, la entidad encabezada por Abel Caballero exige a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) «que traslade a la FIFA que, tras la renuncia de la ciudad de Málaga, el proyecto de Vigo es el elegido por la RFEF para completar el listado de las 11 sedes en España».

En la misiva, dirigida al presidente de la Federación, Rafael Louzán, Pardo reclama a esta entidad que, «atendiendo a la renuncia de la ciudad de Málaga a ser sede, se proceda a comunicar al Ayuntamiento de Vigo, por parte de la RFEF, la inclusión del proyecto de la ciudad como sede» del Mundial 2030. El Concello añade que, «en caso de recibir una nueva respuesta carente de fundamentación clara sobre este proceso», iniciará las acciones oportunas ante la FIFA por incumplimiento de los principios de transparencia, integridad, responsabilidad y buen gobierno establecidos en la normativa FIFA, y que deben regir en este procedimiento».

«Dada la urgencia que requieren estas decisiones para asegurar la correcta continuidad del proyecto de Vigo», el Ayuntamiento solicita que, «a la mayor brevedad posible», se le dé «traslado de la confirmación como sede por parte de la RFEF con la pertinente comunicación a la FIFA de tal decisión». «De este modo, la Xunta y la Diputación de Pontevedra deberán contribuir a la financiación de la reforma e iniciar el trabajo conjunto necesario para seguir avanzando en el gran proyecto que esta ciudad impulsa con determinación», apostilla.

«Intencionalidad retórica»

El Concello lamenta que «los hechos evidencian que, desde la presidencia de la RFEF, tan solo hay una intencionalidad retórica y que en ningún caso se demuestra la voluntad de designar a Vigo como sede». «Prueba de ello es que, en la última semana de noviembre de 2025, la RFEF y la FIFA celebraron la reunión «Construyendo el próximo mundial», a la que únicamente fueron convocadas 10 de las 11 sedes que España tiene asignadas, excluyendo a Vigo tras la renuncia de Málaga», recoge la carta.

En la carta, Pardo afea la postura del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, porque «se posiciona con la RFEF, evidenciando, una vez más, que no quiere que Vigo sea designada sede». «Lejos de requerir a la RFEF a que proceda a designar a esta ciudad como sede, su posición es muy clara; en tanto el Sr. Louzán no designe a Vigo como sede del Mundial, la Xunta de Galicia no prestará apoyo alguno a la cofinanciación del proyecto de Vigo. La RFEF y la Xunta no quieren que Vigo sea sede», sentencia el edil.

El Concello reitera en la misiva que, pese a esto, sigue «trabajando con la máxima rigurosidad y responsabilidad que exige un proyecto de esta envergadura»: «A día de hoy, el estado de ejecución de las obras para la nueva grada de Gol es muy elevado. Y, como ya se les comunicó, la actuación que incluye la reforma de la grada de Tribuna, con la que se garantiza el aforo de 43.000 espectadores requerido por FIFA, se encuentra en una fase de avance muy importante».

«No existe interés desde la RFEF»

El gobierno local recuerda que, el pasado 10 de diciembre de 2025, le remitió una carta a Louzán en la que le reiteraba que, desde la RFEF, se confirmase que la propuesta presentada por la ciudad de Vigo para el Mundial formase parte de las 11 candidatas a ser sedes del proyecto de España». «Esta demanda se fundamenta en la renuncia presentada por la ciudad de Málaga el pasado 12 de julio de 2025.

Añade que, «contrariamente a lo solicitado», recibe respuesta, con fecha 13 de enero de 2026, en la que «se confirma que, por parte de la RFEF, no existe interés alguno en que el proyecto de Vigo sea designado como una de las 11 sedes de España para el Mundial». «Tras los vergonzosos acontecimientos acontecidos durante el proceso de selección de sedes, realizado desde la RFEF y ya denunciados en su momento, debemos subrayar que la RFEF no quiere reconocer que, al renunciar Málaga, le corresponde a Vigo ser una de las 11 sedes», insiste el Concello en la carta.

«Total rechazo a la actuación de la RFEF»

El equipo de Abel Caballero muestra en el escrito su «total rechazo a la actuación de la RFEF a lo largo de todo el proceso, y especialmente, desde que el pasado mes de mayo de 2025», Louzán «como presidente adquirió un compromiso de lealtad institucional y de trabajo conjunto con el proyecto de Vigo». «Los hechos evidencian que, desde la presidencia de la RFEF tan solo hay una intencionalidad retórica y que en ningún caso se demuestra la voluntad de designar a Vigo como sede», abunda Pardo.

Caballero, en declaraciones a los medios, reiteró que el Concello va a «defender a Vigo sin parar hasta las últimas consecuencias contra la Xunta de Galicia y Rueda, contra la Diputación y el Partido Popular de Vigo y contra Louzán». «Están ahí aconchabados para que Vigo no sea sede del Mundial», aseveró.