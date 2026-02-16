Más cámaras en los muelles de carga para evitar los polizones
El Puerto destinó 700.000 euros en cámaras para zanjar su embarque en los muelles
El transporte de personas ocultas en contenedores o zonas de carga –conocido como polizones– son algunos de los métodos más utilizados por las redes de inmigración ilegal. Para luchar contra ello, desde la Autoridad Portuaria, en colaboración con la Brigada de Extranjería de la Comisaría de Vigo de la Policía Nacional y la Guardia Civil, ha intensificado los controles en la zona de carga y las instalaciones portuarias.
Una de las medidas que implantó la Autoridad Portuaria fue blindar sus muelles con más de 200 cámaras y vigilancia permanente para evitar al máximo las entradas no autorizadas en el recinto. Para ello, la administración destinó más de 700.000 euros.
A mayores, y para evitar que los polizones se suban a los barcos, el Puerto ya contempla dar un paso más todavía e instalar detectores de CO2 que permitirán localizar la presencia humana con mayor precisión incluso que las cámaras.
