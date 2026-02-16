Un avión aborta el aterrizaje en el aeropuerto de Vigo por baja visibilidad
La aeronave, de Air Nostrum, puso rumbo a Lavacolla
Sí aterrizaron antes un Air Europa y un Vueling
Tras varias semanas complicadas en el aeropuerto de Vigo por fuertes vientos cruzados y «cizalladura» tras encadenar una borrasca tras otra, esta nueva semana vuelve a arrancar con complicaciones en Peinador.
En esta ocasión el problema no ha sido el viento, sino la visibilidad. El aeropuerto de Vigo ha amanecido con un techo de nubes muy bajo y una densa niebla que complica a las tripulaciones tomar tierra con seguridad. Pese a que la terminal olívica presume de un sistema antiniebla puntero que permite aterrizar prácticamente a ciegas (ILS CAT II/III), este no es infalible. De hecho, aunque la terminal cuente con él. Tanto el avión como la tripulación deben poder estar habilitadas para utilizarlo. Y probablemente no ha sido el caso en el avión que ha abortado su aterrizaje en Vigo. Los dos anteriores, un Air Europa de Madrid y un Vueling de Barcelona, aterrizaron sin problemas.
La aeronave de Air Nostrum operada para Iberia que procedía de Madrid y tenía que aterrizar en Peinador a las 9.45 horas realizó una primera aproximación desde Rande a la pista del aeropuerto de Vigo, pero frustró el aterrizaje y no volvió a intentarlo. Inmediatamente, puso rumbo a Santiago. La visibilidad horizontal en Vigo era de menos de 100 metros en ese momento, mientras que en Santiago superaba los 3 kilómetros.
El avión, con capacidad para 100 pasajeros, aterrizó finalmente en el aeropuerto de Lavacolla, desde donde los viajeros serán transportados por carretera a Vigo. Este desvío no solo afecta a las personas que iban en ese vuelo, que llegarán a la ciudad olívica con retraso.
Esta incidencia obliga también a cancelar el vuelo Vigo-Madrid de Iberia operado por Air Nostrum que tenía previsto despegar a las 10.25 horas. Probablemente, la aerolínea llevará ahora por carretera hasta Santiago a los viajeros que esperaban en Peinador para subirse a esa aeronave hacia la capital española.
