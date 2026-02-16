Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Atasco en el centro de Vigo por la retirada de unos paneles de un edificio

Los Bomberos de Vigo actuaron en la calle María Berdiales tras el aviso de desprendimientos en la fachada

Intervención de los bomberos en María Berdiales para retirar unos paneles de un edificio

Intervención de los bomberos en María Berdiales para retirar unos paneles de un edificio / Cedida

R. V.

Los Bomberos de Vigo intervinieron a primera hora de la tarde de este lunes en el centro de la ciudad para retirar varios paneles de la fachada de un edificio en la calle María Berdiales ante el riesgo de desprendimiento, una actuación preventiva que generó importantes retenciones de tráfico en la zona.

Según ha podido saber FARO, la alerta se recibió en el parque de Teis alrededor de las 15.45 horas y el operativo se desplazó hasta el inicio de María Berdiales, donde se movilizaron dos camiones.

La presencia de los vehículos de emergencias en esta vía, de carril único, provocó atascos tanto en la propia María Berdiales como en calles colindantes, pese a que la incidencia no revestía gravedad.

El problema pudo deberse al efecto acumulado de los temporales que en las últimas semanas han castigado Vigo. Para evitar cualquier accidente, el equipo se elevó con la escalera articulada y procedió a retirar las piezas más comprometidas.

