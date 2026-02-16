Ciudad de la Justicia
Arranca el juicio de la red de las narcolanchas entre Vigo y Portugal
Tras la vista de las cuestiones previas, hoy arrancarán las declaraciones o testificales
E. VILLANUEVA
La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra acogerá hoy el inicio del juicio contra once acusados como presuntos integrantes de una organización dedicada a la construcción y venta de «narcolanchas» desde Vigo y desde el norte de Portugal, y que se enfrentan a penas que suman 59 años y medio de prisión.
La pasada semana se celebraron las cuestiones previas, donde las defensas cuestionaron la competencia del tribunal y la validez de algunas pruebas.
Para hoy está previsto que arranquen las testificales o declaraciones de las 11 personas y a una empresa de transportes de O Porriño, a quienes atribuye delitos de contrabando de embarcaciones constitutivas de género prohibido, cometidos por medios de personas, entidades y organizaciones. Además, a uno de los encausados lo acusa también de tenencia ilícita de armas y de delito contra la salud pública.
