Arranca la huelga de médicos en el Cunqueiro con una participación del 30%

Más de 170.000 médicos del sistema público de salud están llamados a la huelga desde hoy hasta el viernes. Es el cuarto paro a nivel estatal en menos de un año y en Vigo tuvo esta mañana un considerable respaldo.

Varias decenas de facultativos salieron en manifestación desde el Cunqueiro hasta la rotonda de Clara Campoamor para interrumpir el tráfico. La lluvia no les desmotivó ni frenó su paso.

Los médicos, a nivel nacional, piden un estatuto propio, que les permita negociar sus condiciones laborales particulares. También impedir los traslados arbitrarios de médicos y acabar con las guardias de 24 horas, que además exigen que se paguen mejor y cuenten para la jubilación.

En Galicia los sindicatos también emitieron reivindicaciones propias a la administración gallega. CESM, O’Mega y Simega anunciaron hasta tres convocatorias diferentes para esta semana.

Con todo, los servicios mínimos están garantizados al 100% en el 061, en urgencias, quirófanos urgentes, partos, reanimación, en la UCI, unidades coronarias, diálisis y tratamientos oncológicos.

Seguimiento

Según los datos oficiales facilitados por el Servizo Galego de Saúde, el seguimiento contra el Estatuto Marco promovido por el Gobierno central fue del 16,8 % en Galicia durante el turno de mañana de este lunes.

Por centros hospitalarios, el Sergas sitúa el segundo mayor seguimiento en el Complexo Hospitalario Universitario de Vigo, donde cifra la participación en un 27,07 %.En primer lugar se sitúa el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña, con un 29,3 %. A la cola Ourense, con un 21,94 %; Pontevedra, con un 20,17 %; Santiago de Compostela, con un 16,49 %; Lugo, con un 16,79 %; y Ferrol, con un 15,05 %.

Alba Villar

En los hospitales comarcales, la participación media se situó en el 10,89 %, mientras que en atención primaria el seguimiento fue, según el Sergas, del 5,9 % en el conjunto de la comunidad. En el área sanitaria de Vigo, la participación en los centros de salud alcanzó el 7,84 % durante la mañana.

Estas cifras contrastan con las ofrecidas por las organizaciones sindicales convocantes. Desde O’Mega aseguraron que en el hospital de Vigo se unieron un 85 % de facultativos, mientras que en los centros de salud fueron un 35 %.«Pero porque el 12 de marzo ellos inician una huelga indefinida», señaló el responsable sindical en Vigo, Manuel Rodríguez, quien además insistió en un respaldo mayoritario del colectivo médico a las movilizaciones.