El año que Vigo se quedó sin Meco: el caos del Dios Momo y los reyes del Carnaval

Hubo un año que el Entroido de Vigo no lo inauguró el tradicional Meco -amén del 2021, que no se celebró ni fiesta debido a la pandemia de covid-. En 2009, la figura que habitualmente representa a un individuo o una situación de la actualidad en tono satírico fue reemplazada por el Dios Momo, un personaje de la mitología griega alejado del Olimpo por su crítica sarcástica y convertido después en rey. Además, en las postrimerías de las carnestolendas, se quemaron a los reyes del Carnaval. Este nuevo panorama cogió por sorpresa a más de uno que no acabó de entender unos cambios que sobrevivieron como tal una sola edición.

A pocos días de la celebración de las elecciones autonómicas del 2009, Vigo presenció un Entroido diferente. El Concello decidió renovarse y, en vez de entronizar al clásico Meco para darle la bienvenida a los festejos, se convirtió en rey al Dios Momo, un ser con forma de dragón verde -también llamado Dios del Carnaval-. Al Meco se le suele prender fuego o indultar el martes de Carnaval, pero hace 17 años unos reyes del Entroido fueron los pastos de las llamas y al Momo se le dio sepultura, ocupando entonces su trono su hijo Momiño.

El Rey Momo también formó parte del desfile de hace 17 años. / JOEL MARTÍNEZ

Todo una representación alejada de la propia crítica municipal-autonómica, pero enraizada históricamente en varias zonas de Latinoamérica -como la capital del carnaval, Río de Janeiro-, Cádiz y hasta A Coruña, por ejemplo, donde el propio Momo se erige como estandarte de la alegría. En Málaga, incluso preparan unos bollos con diferentes adornos festivaleros para esta época a los que han bautizado como 'momos'.

La figura del Meco había plasmado desde finales de los años 90 al polémico 'multamóvil' de la Policía Local, el desastre natural del Presige y hasta el año con los tres alcaldes: Corina Porro, Ventura Pérez Mariño y Lois Castrillo, entre otras personas y asuntos que por entonces preocupaban a la sociedad viguesa.

Jose Lores / Edgar Melchor

Aquella escenificación del 2009 partió del imaginario del concejal de Cultura Xesús López (BNG) durante el gobierno compartido con los socialistas, con Abel Caballero al frente como regidor. A pesar de los esfuerzos, no cuajó como se había previsto: ya en el 2010 se recuperó al Meco para expresar la indignación de parte del pueblo con el decreto del plurilingüismo. Paulatinamente, tanto Momo como Momiño y los reyes fueron perdiendo espacio hasta que en el 2014 se prescindió definitivamente de ellos.

El susodicho decreto fue instaurado por el gobierno de la Xunta de Galicia en 2009, en manos del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo tras vencer en la mencionada cita con las urnas, tras las cuales perdió el poder el bipartito PSOE-BNG. De este modo, se plasmó al rey Salomón portando en una mano un cuchillo con la palabra 'English' y, en la otra, un bebé colgando con los términos 'gallego' y 'castellano' en sus piernas.

La pugna por ser sede del Mundial del 2030

En el presente año, el Meco escogido por el Concello de Vigo y presentado el pasado viernes ha sido el estadio de Balaídos con unas fotos de Abel Caballero por un lado y, por otro, de Alfonso Rueda y Rafael Louzán abrazándose como símbolo de la pugna política de la ciudad por ser sede del Mundial de fútbol 2030.

El campo del Celta ya había aparecido en el 2019 junto a las coloridas rampas y el olivo de Vigo, una maqueta con la que el consistorio sacó músculo, al igual que con la del 2020: el volcán de Coia, la Puerta del Atlántico de Praza América, la noria y el dinoseto. En el 2023 y 2025, más de lo mismo con otras figuras de las novedades de la ciudad: el árbol de Navidad, el Halo y más escaleras mecánicas. El pasado año se sumó un Grinch que pretendía acabar con la época navideña de Vigo.

Atrás quedan otras creaciones bastante más carnavalescas y de pura burla social como la del 2011. '«'El Meco prende fuego a la banca'», tituló entonces FARO. Se trataba de un un cerdo con forma de hucha al estilo de las que repartía entonces Caixanova amenazado por un tiburón con la palabra 'banco' y dos buitres en lo alto encarnando a los mercados financieros.