Veranear un mes en Vigo cerca de la playa no baja de los 3.000 euros

Vigo lleva tiempo consolidándose como destino turístico, pero veranear en su costa es cada vez más una experiencia de lujo. Los apartamentos vacacionales próximos a las playas rondan los 4.000 euros por un mes en temporada alta. Hay algunas excepciones por debajo de ese precio, pero de un solo dormitorio.

Según la herramienta Guest Favorites de Airbnb, Vigo tiene alrededor de 1.200 anuncios de alquiler vacacional, aunque para temporada alta ya disminuyó considerablemente su oferta. En los meses de estío, el precio por noche en oscila entre los 120 y los 200 euros para los apartamentos próximos a la costa y baja según la proximidad al centro urbano. Por ejemplo, en las inmediaciones de la playa Tombo do Gato hay dos chalets disponibles para todo el mes de julio, uno por 4.622 euros y otro por 6.800. Mientras, en el barrio Casablanca se pueden encontrar opciones para las mismas fechas por menos de 3.000.

A pie de playa, en Samil, la oferta parte de los 4.000 euros hasta casi los 7.000 para familias de dos adultos y dos niños, con expcepciones que pueden alcanzar los 13.000 euros. Por chalets más lujosos, ubicados en Coruxo, desde la plataforma Airbnb ofertan opciones que bailan entre los 16.000 y los 17.000 euros.

Los precios suben en dirección sur. El Val Miñor tiene, por lo general, precios más elevados. La media es diez euros más elevada por noche que en la ciudad olívica y su ocupación en verano es mayor, de hasta un 90%. No ocurre lo mismo el resto de estaciones, cuando el turismo de Vigo tira más.

Las viviendas más próximas a la costa, desde Patos hasta Playa América, salen al menos por 5.000 euros al mes y alcanzan hasta los 22.000. La única opción más barata contempla cuatro huéspedes pero una sola habitación. Para encontrar costes más competitivos hay que bajar hasta A Guarda, donde aparecen varias opciones por 2.000 euros al mes.

Oferta

Vigo es el segundo concello gallego que más plazas ofertan para las vacaciones, aunque se sitúa a la cola en cuanto a plazas por kilómetro cuadrado. El último informe del Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas de Galicia (REAT), muestra que la urbe tiene un total de 17.123 plazas, un 5,5% de toda la comunidad. Solo le supera Sanxenxo, con 34.325.

Según el documento, en los límites municipales hay 9.909 plazas en viviendas de uso turístico, 4.921 en hoteles y 785 apartamentos.

Con todo, la ciudad perdió peso en el mercado del alquiler turístico tras varios años de crecimiento acelerado. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de viviendas de uso turístico en la ciudad alcanzó su máximo en 2024, con más de 1.600 viviendas registradas, para iniciar después una caída significativa. En 2025, la cifra se reduce hasta situarse en torno a 1.180 viviendas, lo que supone un descenso cercano al 27 % en poco más de un año. Este cambio respondería a un reciente ajuste del mercado, vinculado tanto al endurecimiento del control administrativo como a la salida de viviendas menos rentables.