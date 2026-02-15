El teatro se llena de diversión y solidaridad con Bicos de Papel

«Una tarde para disfrutar sin parar», prometían desde la organización y así fue. La IX Gala solidaria de Bicos de Papel llenó ayer el Teatro Salesianos de sonrisas y de solidad con los menores que atraviesan un proceso oncológico.

La tarde arrancó a las 16.30 con globoflexia y un taller de pintacaras, en el hall del teatro, para meter en ambiente a los asistentes, muchos de los cuales acudieron disfrazados, aprovechando la coincidencia con las fiestas de Carnaval. De hecho, los niños que acudieron con sus galas más divertidas o impactantes se llevaron un regalo.

Por allí, formaron también los Galicia Squad, grupo oficial de la Legion 501 Spanish Garrison en Galicia, y animaron los de Fitciones.

Actuaciones

Los primeros en subirse al escenario y actuar fueron Argonat Band, con su rock y pop hecho con acordeones.

Les siguió Nelson Quinteiro, actor, cantareiro, bailarín, artista de calle y director de escena, que animó a todo el mundo a hacer Barullo!. Así se llama el espectáculo infantil y de clown que ofreció como el «señor Pataghullo» y en el que descubrió a los más pequeños una gran variedad de instrumentos, desde el ukelele al kazoo.

La escuela de baile Unidance también llevó su ritmo sobre las tablas del escenario del Salesianos.

Recaudación

Y el cierre fue del Simia Coro Show, un coro semiprofesional «lleno de energía y ganas de hacer música», que está dirigido por Sabela Cereijo.

Gracias a estas actuaciones altruistas, lo recaudado a través de las entradas de 8 euros, se destinará a servicios en beneficio de los niños y las familas de la asociación.

Además, la Fundación Mediolanum duplicará la donación conseguida a través de «Mi Grano de Arena», haciendo que cada aportación cuente el doble.

Terapia ocupacional

En concreto, este año, la asociación ha decidido destinar todo lo recaudado al servicio de Terapia Ocupacional, que ayuda a niños y niñas en tratamiento oncológico a recuperar rutinas, autonomía y bienestar.

En este momento, son 10 los niños que reciben esta atención. Son menores con tumores en el cerebro. Con terapia ocupacional muestran avances en la mejora de su autonomía, bienestar emocional y calidad de vida a lo largo del proceso de la enfermedad, pero también en su posterior recuperación de las secuelas y en la adaptación a su vida cotidiana.

En el Área Santaria de Vigo, el año pasado, se detectaron 21 nuevos casos de cáncer en menores de 15 años. La supervivencia de estos menores en el Hospital Álvaro Cunqueiro se ha elevado hasta un 84%.