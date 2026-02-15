El PP de Vigo «corrige» el Meco del concello reaviva el debate de la sede del Mundial 2030
Durante el arranque del Entroido de Vigo del pasado viernes, el alcalde, Abel Caballero, volvió a acusar a la Xunta y la RFEF de dejar a Vigo de lado de cara al evento deportivo
El pasado viernes, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, entronizaba el tradicional Meco del Entroido de la ciudad. La popular figura satírica tenía una temática clara: la terna de Vigo por figurar como sede del mundial de fútbol del 2030.
La representación incluía el estadio de Balaídos y dos imágenes: una del propio Caballero y, detrás, otra con el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y el máximo mandatario de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el gallego Rafael Louzán, ambos abrazados. Delante de estos dos últimos había un cartel en el que se podía leer «Non queremos que Vigo acolla o Mundial de fútbol».
El mensaje, en la línea de lo que Caballero lleva comentando meses respecto a la no inclusión de Balaídos como sede para el evento deportivo, no tardó en ser respondido por el PP de Vigo. Desde su cuenta en la red social X, el grupo municipal subía una fotografía modificada cambiando el «Non» del cartel por un «Nós» y lo acompañaba de un mensaje irónico: «Había unha errata pero xa a arranxamos nós».
Con este mensaje, el PP de Vigo refrenda la postura de la Xunta sobre el debate de Vigo como sede mundialista. A principios de esta misma semana, desde el Ejecutivo se lanzó una afirmación tajante: «Caballero no ha hablado con nosotros sobre reformar Balaídos para el Mundial»
Durante el evento del viernes, entre la música, los cabezudos, los 'merdeiros' y el Meco; el alcalde volvió a acusar a la Xunta y la RFEF de dejar a Vigo de lado. «Queremos que Vigo sea sede del Mundial 2030, tiene que ser nominada ya, nos están retrasando la nominación para favorecer a Rueda, que no quiere que lo seamos y se lo dijo a Louzán», criticó el regidor de la ciudad en el acto en Porta do Sol.
El Meco de Caballero amanece dañado
El Meco del alcalde de Vigo amaneció este domingo tirado. En la imagen a la que ha tenido acceso FARO DE VIGO se puede ver la figura de cartón de Caballero doblada sobre sí misma y tocando el suelo, detrás se puede ver la representación del estadio de Balaídos y, un poco más atrás, el Meco de Alfonso Rueda y Rafael Louzán abrazados y sonrientes.
- Mónica, madre de un niño con cáncer: «No sabía cómo decirle a mi hijo que se le iba a caer el pelo»
- En 44 días ha llovido tanto en Galicia que el agua caída daría para abastecer a la comunidad durante 113 años
- La orquesta París de Noia cancela su concierto de este viernes en Vigo por «condiciones meteorológicas adversas»
- Los conductores gallegos no podrán utilizar la autovía para llegar a Lisboa
- La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: no se puede prohibir el acceso de perros y gatos a la comunidad en Galicia
- Hallan ADN de otros dos varones sin identificar bajo las uñas de Judith
- Cae parte de la estructura de un edificio desocupado junto a Porta do Sol: «Menos mal que pasó por la noche»
- No te vas a creer el cambio físico de uno de los 'Mozos de Arousa' un año después de su bum mediático