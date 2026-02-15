El PP de Vigo «corrige» el Meco del concello reaviva el debate de la sede del Mundial 2030

El pasado viernes, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, entronizaba el tradicional Meco del Entroido de la ciudad. La popular figura satírica tenía una temática clara: la terna de Vigo por figurar como sede del mundial de fútbol del 2030.

La representación incluía el estadio de Balaídos y dos imágenes: una del propio Caballero y, detrás, otra con el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y el máximo mandatario de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el gallego Rafael Louzán, ambos abrazados. Delante de estos dos últimos había un cartel en el que se podía leer «Non queremos que Vigo acolla o Mundial de fútbol».

El mensaje, en la línea de lo que Caballero lleva comentando meses respecto a la no inclusión de Balaídos como sede para el evento deportivo, no tardó en ser respondido por el PP de Vigo. Desde su cuenta en la red social X, el grupo municipal subía una fotografía modificada cambiando el «Non» del cartel por un «Nós» y lo acompañaba de un mensaje irónico: «Había unha errata pero xa a arranxamos nós».

Con este mensaje, el PP de Vigo refrenda la postura de la Xunta sobre el debate de Vigo como sede mundialista. A principios de esta misma semana, desde el Ejecutivo se lanzó una afirmación tajante: «Caballero no ha hablado con nosotros sobre reformar Balaídos para el Mundial»

Durante el evento del viernes, entre la música, los cabezudos, los 'merdeiros' y el Meco; el alcalde volvió a acusar a la Xunta y la RFEF de dejar a Vigo de lado. «Queremos que Vigo sea sede del Mundial 2030, tiene que ser nominada ya, nos están retrasando la nominación para favorecer a Rueda, que no quiere que lo seamos y se lo dijo a Louzán», criticó el regidor de la ciudad en el acto en Porta do Sol.

El Meco de Caballero amanece dañado

El Meco de Abel Caballero tirado. / FDV

El Meco del alcalde de Vigo amaneció este domingo tirado. En la imagen a la que ha tenido acceso FARO DE VIGO se puede ver la figura de cartón de Caballero doblada sobre sí misma y tocando el suelo, detrás se puede ver la representación del estadio de Balaídos y, un poco más atrás, el Meco de Alfonso Rueda y Rafael Louzán abrazados y sonrientes.