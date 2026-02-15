La playa de A Punta cambiará de aires de forma inminente: tendrá una pasarela de 10 metros, barandillas y zonas ajardinadas
Las obras se ejecutarán próximamente y estarán finalizadas en un plazo de dos meses
La playa de A Punta de Teis cambiará de aires los próximos meses. Los actuales accesos colapsados pasarán a ser historia con el nuevo plan de renovación que está sobre la mesa. Consta de 4 millones con los que el Concello intervendrá para regenerar la zona. Se arreglarán paseos y accesos, pero la guinda será una piscina natural en la parte más exterior, que se ubicará junto al almacén del Club de Remo Virxe da Guía.
La idea es construir un dique-piscina que serviría de envolvente hacia la parte interior de la playa. La pila quedaría delimitada con agua de la propia ría.
Con todo, antes del colofón, hay otras mejoras clave cuya ejecución está prevista para 2026. El entorno oeste del espigón de la playa, que actualmente presenta una importante pérdida de arena, además de acumulación de rocas y un notable desgaste, será próximamente más accesible. El proyecto de mejora contempla la humanización de una superficie aproximada de 324 m², con nuevos pavimentos, zonas ajardinadas mediante hidrosiembra y la instalación de bancos para el descanso. Además, se colocará una barandilla de seguridad para evitar caídas entre el paseo y la zona de escollera.
Uno de los elementos más destacados será la instalación de una pasarela imitación madera, de unos 10 metros de longitud, que permitirá salvar el desnivel existente entre la rampa actual y el arenal. Esta incorporación permitirá el paso a personas con movilidad reducida. También se actuará sobre la rampa existente para repararla.
Las obras, que no requieren expropiaciones ni evaluación ambiental por su escasa incidencia, cuentan con un plazo de ejecución de dos meses y un presupuesto total de 48.338,55 euros (IVA incluido).
Desde el Concello indican que las obras para estas mejoras comenzarán de forma inminente, por lo que la zona podría estar lista para el estío.
