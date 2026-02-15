Los March aterrizan en el Moderno

El Banco March ha elegido Vigo como su primera sucursal en Galicia, y lo han hecho en El Moderno; el fenomenal edificio de Pacewicz ubicado en Porta do Sol y que será ahora objeto de una rehabilitación.

La entidad bancaria se ubicaría en la planta baja con un total de 536 metros cuadrados. El local contará con un aforo máximo de 88 personas y el presupuesto para la obra será de 226.000 euros

Un negocio familiar

La española Banca March es una entidad de propiedad familiar fundada en el año 1926 enfocada en la banca privada y de inversión. Al frente del mismo se encuentra Juan March de la Lastra mientras que su consejero delegado es el vigués José Luis Acea.

La Gerencia de Urbanismo aprobará mañana la licencia para esta remodelación que sentará el desembarco de Banca March en Vigo.