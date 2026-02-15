Luisa Sánchez, presidenta del PP de Vigo: «En la calle percibimos hartazgo, toca un cambio de ciclo»

— El próximo fin de semana se cumplirá un año desde que fue elegida presidenta del PP de Vigo. ¿Qué balance hace?

— Positivo, sobre todo porque estamos cumpliendo lo que nos comprometimos a hacer, que es tener una escucha activa, tener un carácter participativo, recorrer y patear toda la ciudad. La hemos cruzado de norte a sur, de este a oeste, escuchando a vecinos, escuchando a asociaciones, recibiendo todas las necesidades que nos plantean. Estamos construyendo un proyecto de ciudad basado en la escucha activa de todo el mundo.

— En las últimas semanas parece que ha activado ya el modo electoral, con actos con militantes, diciéndoles que hay que estar preparados...

— No tiene que ligarse especialmente a las elecciones municipales del próximo año. Creo que la situación en este país es tan convulsa que en cualquier momento pueden producirse unas elecciones de manera anticipada a nivel nacional, unas elecciones generales. Entonces, es realmente importante que todo el mundo esté mentalizado, esto es un engranaje, es una maquinaria perfectamente engrasada y hay que tener esa actitud en el partido. Queremos estar preparados para trabajar por y para Vigo.

— Tras un año al frente del PP, ¿considera que los vigueses la conocen y saben que va a ser la candidata del partido para ser alcaldesa?

— Cuando hay ciudadanos que en teoría no conoces pero que te paran por la calle, eso quiere decir que se me va conociendo. También escucho frases como "estamos cansados", "esto ya cansa", es decir, hay un hartazgo de la situación, de la crispación, de gobernar una ciudad a base de victimismo, de pan y de circo. Toca un cambio de ciclo y he ganado muchísima visibilidad, y por supuesto la gente me va conociendo.

— Habla de hartazgo. ¿A qué se refiere?

— Yo creo que la ciudadanía está harta de escuchar siempre que todo es culpa de la Diputación y de la Xunta, siempre las mismas historias. Creo que esta ciudad tiene una fuerza que se está desaprovechando y los ciudadanos vigueses ven cómo en otras ciudades se consiguen grandes proyectos y aquí se estancan precisamente por ser más de lo mismo a lo largo de 18 años.

— El alcalde afirma que la Diputación le debe a Vigo 50 millones. ¿Es cierto?

— Según sus cuentas, que le reclame a Carmela Silva 640 millones que le ha negado a Vigo a lo largo de 8 años. ¿Por qué no lo ha hecho? Por sectarismo. Desde que soy vicepresidenta de la Diputación hemos invertido en la ciudad 47 millones. En infraestructuras tenemos asignado cada año cinco millones, y los correspondientes a 2025 los hemos invertido en la nueva piscina de Teis. También hemos invertido 13 millones para la grada de Gol de Balaídos, más de cuatro en la compra del Cine Fraga, todo lo que hemos invertido en humanizaciones de calles como Clara Campoamor o San Roque o el muro del campo de fútnol de Sárdoma, entre otras actuaciones. Todo ello suman esos 47 millones. Además de todo esto la Diputación ayuda a asociaciones vecinales, federaciones, clubes... Yo creo que nunca nunca se ha invertido tanto desde la Diputación de Pontevedra en Vigo como desde que yo soy vicepresidenta.

Luisa Sánchez, frente al teatro Fraga. / Marta G. Brea

— Hablando de financiación, ¿va a poner la Diputación los veinte millones que le pide Caballero para la grada de Tribuna?

— A día de hoy y estamos a 13 de febrero, no hemos recibido ese presupuesto, no hemos recibido ese proyecto, no hemos recibido absolutamente nada. Él sigue insistiendo en que no queremos participar y yo lo que insisto es que nos envíe los documentos para que nosotros podamos decidir.

— ¿El PP y la Diputación quieren que Vigo sea sede del mundial 2030?

— Volvemos a lo mismo. Yo creo que nadie está apostando más por Balaidos y por ser sede del mundial que la Diputación de Pontevedra. Y desde el PP presentamos una moción en el pleno municipal para defender que Vigo fuese sede mundialista y fue rechazada por el PSOE.

— ¿Qué postura tiene el PP de Vigo sobre el conflicto entre los taxistas y Uber?

— Hemos mantenido ya dos reuniones con el colectivo del Taxi y nosotros tenemos algo muy claro y es que Uber no tiene la licencia para operar en el transporte urbano. Por tanto, no podemos aceptar que una empresa que no tiene ese permiso actúe de forma ilegal dentro de nuestra ciudad. Si al final les conceden esas licencias, ahí estaríamos hablando de otra cosa. Este es el libre mercado y seguro que ellos alcanzarán el acuerdo como se ha hecho en otras ciudades. En este momento, nosotros no podemos aprobar que Uber esté de manera ilegal actuando en la ciudad de Vigo.

— Pasan los años y la situación de la vivienda en Vigo continúa siendo dramática...

— En el año 2007 el alcalde prometió 6.000 viviendas y estamos en 2026 y no ha construido ninguna. Ahora que la Xunta tiene un plan estratégico parece que Caballero se quiere poner las pilas sacando una serie de ayudas para recuperación de vivienda vacía y ponerla en el mercado y para eso hace una propuesta de 150.000 euros. Esa propuesta tiene un techo de 8.000 euros para reforma de vivienda. Hemos solicitado quien ha pedido esa ayuda y solo la ha pedido una vivienda. Es decir, una ayuda que no ha servido por parte del Concello absolutamente para nada. También anunció la creación de la empresa municipal de vivienda, que nace con un capital de solo 4,5 millones, una cantidad a todas luces insuficiente y que ni siquiera cubre los 27 pisos que quiere hace ren Esturáns. Y están anunciando como viviendas propias la rehabilitación de inmuebles privados con fondos europeos. Esa es la inexistente política de vivienda del Concello de Vigo. Por contra, hay que decir que la Xunta sí que está apostando realmente por Vigo. Hay dos proyectos de interés autonómico en el Ofimático y en el Ramón Nieto para construir 3.500 viviendas, a lo que hay que sumar todo lo que se ha hecho desde el Consorcio del Casco Vello, que han sido muchas viviendas que también se han recuperado. Y todo lo que la Xunta está haciendo en Navia, con mil viviendas en diferentes fases de licitación que se van a construir. Yo creo que quien está apostando de verdad por la vivienda en Vigo es la Xunta de Galicia. Y nosotros, desde el Partido Popular, lo que tenemos muy claro es que hay que liberar suelo.

— Si el PP se hace con la alcaldía de Vigo en 2027, ¿qué es lo primero que haría para mejorar la ciudad?

— Lo primero que hay que hacer es cambiar el talante. Abrir las ventanas de par en par que entre aire fresco y escuchar a todos los colectivos de esta ciudad, afines y no afines. Además, creo que hay que hablar con todas las administraciones y hay que considerarlas aliadas y no enemigos. Es decir, hay que sentarse con la Xunta, que es quien más invierte en Vigo, y también con la Diputación, Zona Franca y con la delegación del Gobierno, además de con los ministerios, para explicar todo lo que se necesita en Vigo. A continuación, en los primeros 100 días, creo que habría que hacer muchísimas modificaciones presupuestarias, porque no sé si lo sabéis, pero en este momento el cierre del ejercicio 2025 arroja unos remanentes de 215 millones del Concello de Vigo. Es decir, el Concello de Vigo tiene en su caja 215 millones recaudados de todos los vigueses, con el esfuerzo y la presión fiscal que hay, y que no se han ejecutado. Y hay que hacer la modificación presupuestaria para destinarlo a vivienda, política social y a los funcionarios.No nos olvidemos que hay que activar cuanto antes todas las Ofertas Públicas de Empleo que están sin convocar desde hace años. Y obviamente proyectos para infraestructuras, recuperación de las parroquias, que se tienen que ir desgranando con presupuesto y planificación.