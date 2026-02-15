Luisa Sánchez: «La ciudad ya está lo suficientemente crispada con Caballero como para que llegue Vox»

— De cara a las elecciones municipales del próximo año, ¿cuál sería un resultado bueno y realista para el PP de Vigo?

— Aquí no nos ponemos techo y creo que vamos a crecer muchísimo. Estamos trabajando mucho y muy duro y creo que nos estamos dejando la piel, así que vamos a por todas. Nosotros estamos en pelear y en trabajar por Vigo. Y bueno, en las últimas cuatro convocatorias electorales, siempre hemos tenido un ascenso y no voy a venir yo ahora a romper esa tendencia.

— ¿Teme que Vox acabe entrando en la corporación municipal y que, por tanto, le quite votos clave al PP?

— La realidad gallega es muy diferente, aunque es cierto que en las últimas citas electorales en otros territorios están creciendo. Aquí en Vigo en las últimas municipales no llegaron al 3%. Si esos votos hubieran ido al PP, tendríamos un concejal más y el PSOE uno menos. Por eso, los votos a Vox lo único que hacen es favorecer al señor Caballero.Y hay que tener otra cosa en cuenta, y es que esta ciudad ya está lo suficientemente crispada con una confrontación constante por parte del alcalde, como para que entre Vox, que tampoco es que sea un apaciguador.

Pedro Fernández

— ¿Qué sería más probable, que usted sea alcaldesa tras las próximas elecciones o que haya un sorpasso del BNG al PP?

— Yo tengo que confiar siempre en nuestras siglas, y yo creo que esta ciudad está reclamando un cambio. Pero el partido que realmente tiene vocación de gobernar es el PP.

— ¿El partido está unido ahora mismo?

— Estamos trabajando todos al unísono, todos aportamos y sumamos. Estamos peleando en el terreno de juego y todos juntos. Somos un equipo y en eso es en lo que estamos centrados.

— Marta Fernández-Tapias, su antecesora, fue su gran valedora. ¿Le ha dado algún consejo?

— A Marta le tengo que agradecer que yo esté aquí, porque me hizo formar parte de su equipo en el año 2023, pero también es cierto que la que está aquí soy yo ahora, que tengo que crear mi equipo y que tengo un estilo que es el que quiero imponer.

— Pase lo que pase en las urnas en 2027, ¿garantiza que va a seguir al frente del PP más allá de esa fecha?

— Yo lo dije desde el primer momento, y quien me conoce sabe que soy una persona comprometida y de palabra. Vine para trabajar en la política local, con vocación pública local, aquí se ha iniciado mi carrera política y aquí terminará mi carrera política, no aspiro a otra cosa.

— ¿Contará con los concejales actuales del grupo municipal del PP en su candidatura?

— Es muy prematuro decir algo sobre eso. Yo lo que quiero decir es que somos un equipo compacto, que todos aportamos, que cada uno tiene un valor, que tenemos muy buena relación y eso es lo que nos está permitiendo trabajar haciendo un control al gobierno local y haciendo propuestas de ciudad. Es muy pronto para hablar de listas.

— ¿Cómo es su relación con el alcalde?

— ¿Pero hay alguien que hable con el alcalde? Tiene una mala costumbre y es la de no escuchar, la de no atender.No existe ningún tipo de comunicación más allá de la cortesía de saludarnos en algún acto público, pero su autoritarismo se extiende también a no querer trabajar con el resto de grupos políticos para hablar en clave de ciudad y sacar proyectos que podríamos apoyar entre todos.

— ¿Cómo va a convencer a los votantes para que confíen en el PP en 2027?

— Pateando toda la ciudad, recogiendo todas esas necesidades y dando solución ya a alguna de ellas. Quien me conoce sabe que mi compromiso va más allá de las palabras y que estoy ejecutando muchísimas cosas. Hay que presentar ese programa, que creo que no es el momento para hacerlo, pero que sí está construido y convencer a todos los vigueses de que ese cambio es necesario. Estamos hablando de las parroquias que están abandonadas, estamos hablando de un Vigo que necesita volver a ser el motor industrial y económico de Galicia, estamos hablando de un Vigo que necesita retener talento. Todo eso convencerá a los vigueses de que el cambio es necesario.