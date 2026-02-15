Luisa Sánchez asume la portavocía del PP de Vigo tras un año de presidenta

El próximo fin de semana se cumple un año desde que Luisa Sánchez fue elegida presidenta del Partido Popular de Vigo. Sin embargo, durante este tiempo, la portavocía del grupo municipal recaía en el concejal Miguel Martín, que llegó al cargo tras la salida de Marta Fernández-Tapias. Ahora, a poco más de un año para las elecciones, Luisa Sánchez, que será la candidata del PP a la alcaldía, ha decidido dar un paso adelante y ser la nueva portavoz.

Esta misma semana se hará el trámite necesario y el objetivo es que en el pleno ordinario de finales de este mes, la presidenta del partido ejerza ya como portavoz y ejercer directamente como oposición del alcalde Abel Caballero.

Antes de que se oficialice este movimiento, Sánchez quiere agradecer a su antecesor su trabajo. «Quiero reconocer públicamente que Miguel Martín, como portavoz en este periodo, primero con la gestora y después durante mi presidencia, ha hecho una labor impecable», aseguró a FARO. Martín pasará ahora a ser el viceportavoz del grupo municipal en el Concello de Vigo, además de continuar como edil.

Este cambio era un paso predecible teniendo en cuenta que el objetivo de la que será candidata en las urnas por el Partido Popular de Vigo en las próximas elecciones municipales es ganar presencia y visibilidad para hacer esa oposición directa al gobierno local de Abel Caballero. Hay que tener en cuenta que Luisa Sánchez es también la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra desde marzo de 2024, lo que le permite defender su trabajo por la ciudad desde el altavoz que le otorga el organismo provincial.