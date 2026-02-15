La lluvia no frena el carnaval vigués

La lluvia que regresó Vigo tras un día de asueto no fue un freno para que la ciudad celebrase su carnaval. Sí que obligó, no obstante, a cambiar los planes. Y es que todos los actos del día fueron trasladados al auditorio municipal al no poder celebrarse en Porta do Sol. Una de las grandes citas del día, especialmente para los más pequeños, fue el concierto de Uxía Lambona e a banda molona, con un recital en el que tocaron, con su estilo propio, clásicos gallegos. Este recital consiguió poner en pie a todo el público, que en muchos casos se quedó en el auditorio para celebrar el carnaval durante toda la tarde.

Además de distintas animaciones a lo largo del día, la jornada se cerró con el concierto de concierto de Crónicas Pop, un grupo de Vigo que desde 2014 interpreta en sus conciertos versiones de los mejores grupos de pop-rock en castellano desde los años 80 hasta la actualidad. Disfraces de todo tipo, desde superhéroes como Spiderman a personajes como la icónica Elsa, de la película Frozen.