Julia Vaquero y David González se alzan con la victoria en la Subida ao Castro en su 20 aniversario

La lluvia se ha presentado en la Subida o Castro de este año, pero no le ha complicado la ya de por sí complicada subida a los más de 450 participantes que se han dado cita este domingo en Vigo. Dos décadas ya de escalada a lo más alto, un reto de 3 km, 643 corredores y 152 metros de desnivel.

La guardesa y olímpica, Julia Vaquero (Veteranos de Samil), se hizo con la victoria tras coronar los 3.000 metros de subida en 14:26.7. En la categoría masculina, David González (Atletismo Porriño) ha sido el primero en llegar a la cima con un tiempo de 11:20.0.

Arranca la temporada de carreras en Vigo con la Subida ao Castro / Marta G. Brea

El podio de la categoría femenina lo completaron Ana Ledo (Delikia) con un tiempo de 14:56.3 y Antía Pazos (Triatlón Mar de Vigo) en 15:04.8. El segundo y tercer puesto masculino ha sido para Emilio Tizón (Delikia) en 11:39.1 y Pablo Pérez con un tiempo de 11:52.9.

Con esta decimonovena edición, la Subida o Castro cumple 20 años e inaugura el circuito "Run Run Vigo", iniciativa que recibirá el reconocimiento de Vigués Distinguido.. A esta hora los atletas vigueses descansan y disdrutan del carnaval, pero con la mirada puesta en un calendario cargado de carreras con el Calvario 5+5 (1 de marzo) y el 10 K de Teis (15 de marzo) a la vuelta de la esquina.