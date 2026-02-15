Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Julia Vaquero y David González se alzan con la victoria en la Subida ao Castro en su 20 aniversario

Más de 450 atletas se han dado cita este domingo en Vigo para participar en la exigente competición

Julia Vaquero, ganadora femenina, durante la Subida o Castro de esta mañana

Pablo Varela

La lluvia se ha presentado en la Subida o Castro de este año, pero no le ha complicado la ya de por sí complicada subida a los más de 450 participantes que se han dado cita este domingo en Vigo. Dos décadas ya de escalada a lo más alto, un reto de 3 km, 643 corredores y 152 metros de desnivel.

La guardesa y olímpica, Julia Vaquero (Veteranos de Samil), se hizo con la victoria tras coronar los 3.000 metros de subida en 14:26.7. En la categoría masculina, David González (Atletismo Porriño) ha sido el primero en llegar a la cima con un tiempo de 11:20.0.

El podio de la categoría femenina lo completaron Ana Ledo (Delikia) con un tiempo de 14:56.3 y Antía Pazos (Triatlón Mar de Vigo) en 15:04.8. El segundo y tercer puesto masculino ha sido para Emilio Tizón (Delikia) en 11:39.1 y Pablo Pérez con un tiempo de 11:52.9.

Con esta decimonovena edición, la Subida o Castro cumple 20 años e inaugura el circuito "Run Run Vigo", iniciativa que recibirá el reconocimiento de Vigués Distinguido.. A esta hora los atletas vigueses descansan y disdrutan del carnaval, pero con la mirada puesta en un calendario cargado de carreras con el Calvario 5+5 (1 de marzo) y el 10 K de Teis (15 de marzo) a la vuelta de la esquina.

