El Entroido de Vigo se traslada a la lonja del concello y al auditorio municipal debido al mal tiempo

Las actividades programadas para este domingo del Entroido de Vigo se trasladan a la lonja del concello y al Auditorio Municipal debido al mal tiempo.

La tregua que se vivió durante el sábado y que permitió vivir una jornada de música, baile y comparsas en la ciudad parece haberse terminado con las lluvias de hoy. Esta situación ha obligado al concello a poner los festejos a cubierto.

La previsión meteorológica para el resto del día indica que las lluvias nos acompañarán el resto del día, aguando un poco los festejos de carnaval de los vigueses.

Estaba previsto que durante todo el día de hoy hubiese animación en Príncipe y Porta do Sol. Para esta tarde, a las 17,30 horas, se había programado un concierto infantil y una chocolatada. Más tarde, a las 20,00 horas tendría lugar otro show, una actuación de «Crónicas Pop».

Próximos días

Si el tiempo lo permite, mañana, lunes 16 de febrero, las actividades continuarán a las 17.00 horas en Porta do Sol con obradoiros de máscaras, pintacaras y otras propuestas creativas, que se prolongarán hasta las 20.00 horas. A la misma hora comenzará también la animación de rúas en Príncipe, que se extenderá hasta las 19.00. El broche lo pondrá el concierto infantil de Las Pamisukis, entre las 18.00 y las 19.30 horas en Porta do Sol. En caso de lluvia, todas estas actividades se trasladarán al Auditorio Municipal.

El Entroido vigués más colorido, en imágenes / José Lores

Al día siguiente volverá la animación de calle a Príncipe de 17.00 a 19.00 horas, antes de uno de los momentos más esperados por los más pequeños: el concurso de disfraces, que comenzará a partir de las 17.30 horas en Porta do Sol. Las inscripciones se podrán realizar ese mismo día desde las 16.30. Habrá categorías infantil —individual y por grupos hasta 13 años— y categorías generales —individual y grupos a partir de 14 años—. El jurado dará a conocer los premios al finalizar el certamen. Si el tiempo no acompaña, el concurso se celebrará también en el Auditorio Municipal. Ya por la noche, a las 20.00 horas, una charanga animará Porta do Sol antes de la tradicional Queima do Meco, prevista para las 20.45.

El miércoles será, como cada año, el momento más solemne y simbólico del Entroido con las exequias funerarias, a partir de las 18.00 horas. Las comparsas acompañarán a la comitiva fúnebre en un desfile que recorrerá Policarpo Sanz, Travesía de Príncipe, la rúa Príncipe y Urzáiz, para finalizar de nuevo en Policarpo Sanz, donde se procederá a la lectura del acta del jurado de los concursos y a la clausura oficial de la fiesta. Como colofón final, el viernes 20 de febrero la música volverá a tomar protagonismo con la actuación de la Orquesta París de Noia, que pondrá el punto final a varios días en los que Vigo se vuelca, un año más, con su Entroido.