Los compradores de vivienda extranjeros suponen un 6% y son sobre todo europeos

Los compradores extranjeros siguen teniendo un peso limitado en el mercado inmobiliario vigués, aunque su perfil se inclina mayoritariamente hacia ciudadanos europeos con capacidad económica y facilidad para establecerse en la ciudad.

Los extranjeros que compran vivienda no son los mismos, por lo general, que la mayoría de los que se reflejan en la estadística anterior, en la que influyen los bajos recursos, la falta de permisos y las dificultades para moverse.

Aquellos con capacidad económica para comprar un inmueble son principalmente europeos, aunque también se cuelan naciones de América del Sur.

Los portugueses representan un 15,03% del total de compradores extranjeros, según los datos del Portal Estadístico del Notariado, correspondientes a finales de 2025. De ellos, casi un 2% no vive en Vigo.

A los vecinos del sur le siguen los italianos, que adquirieron un 11,56 por ciento del total. En tercer lugar se sitúan los argentinos, con un 8,09%, y les siguen los franceses, con un 7,51%, mismo valor que los venezolanos, que quedan quintos en la tabla.

En conjunto, los compradores foráneos supusieron un 6,33% entre las casi 3.000 compraventas que se realizaron durante el último año en la ciudad. El precio por metro cuadrado construido está en 2.080 euros y en un 91,34% de las transacciones se realizaron por inmuebles de segunda mano.

La edad media de los compradores bajó en 2025 y pasó de los 47 años a los 45.