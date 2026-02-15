Un accidente causa retenciones en la A-55 a la altura del colegio Lar
El siniestro fue protagonizado por un vehículo que se salió de la vía y que a estas horas ocupa uno de los carriles en sentido Vigo
Un accidente ocurrido en la tarde de este domingo, sobre las 20.15 horas, está causando retenciones en la A-55 en dirección Vigo. Los hechos ocurrireron en el kilómetro 8 de dicha carretera cuando un vehículo sufrió una salida de vía. Fuentes de la Guardia Civil informan de que el siniestro se saldó sin heridos.
Sin embarbo el accidente está provocando cierto colapso en la autovía, ya que uno de los carriles ha quedado inutilizado, de ahí el tráfico lento de acceso a la ciudad olívica.
Al lugar acudieron los servicios habituales en estos casos para atender el siniestro y controlar la circulación en la vía.
- Mónica, madre de un niño con cáncer: «No sabía cómo decirle a mi hijo que se le iba a caer el pelo»
- En 44 días ha llovido tanto en Galicia que el agua caída daría para abastecer a la comunidad durante 113 años
- La orquesta París de Noia cancela su concierto de este viernes en Vigo por «condiciones meteorológicas adversas»
- Los conductores gallegos no podrán utilizar la autovía para llegar a Lisboa
- La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: no se puede prohibir el acceso de perros y gatos a la comunidad en Galicia
- Hallan ADN de otros dos varones sin identificar bajo las uñas de Judith
- Cae parte de la estructura de un edificio desocupado junto a Porta do Sol: «Menos mal que pasó por la noche»
- La licencia del Concello da vía libre para la construcción de 25 cabañas elevadas en Nigrán