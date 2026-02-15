Un accidente causa retenciones en la A-55 a la altura del colegio Lar

Un accidente ocurrido en la tarde de este domingo, sobre las 20.15 horas, está causando retenciones en la A-55 en dirección Vigo. Los hechos ocurrireron en el kilómetro 8 de dicha carretera cuando un vehículo sufrió una salida de vía. Fuentes de la Guardia Civil informan de que el siniestro se saldó sin heridos.

Sin embarbo el accidente está provocando cierto colapso en la autovía, ya que uno de los carriles ha quedado inutilizado, de ahí el tráfico lento de acceso a la ciudad olívica.

Al lugar acudieron los servicios habituales en estos casos para atender el siniestro y controlar la circulación en la vía.