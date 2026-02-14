¿Dónde viven los extranjeros? Así se distribuyen por las calles de Vigo

En los próximos meses miles de personas podrán beneficiarse del decreto que anunció el gobierno para su regularización. Aquellos migrantes que acrediten haber llegado al país antes de finales de 2025 y no tengan antecedentes penales adquirirán una autorización de residencia provisional que les permitirá trabajar de forma legal. Según el Foro Galego de Inmigración, en Vigo son alrededor de 2.000 personas las que se acogerán a la iniciativa.

Uno de los documentos con los que podrán demostrar que llevan al menos cinco meses viviendo aquí es el empadronamiento, aunque también les servirá una factura de la luz, un certificado de envío de dinero o billetes de transporte, entre otros.

Precisamente, muchos de los que podrán lograr sus documentos, están registrados en el censo olívico. Atendiendo a los que ya aparecen se puede dibujar un mapa para ver en qué zonas se distribuyen en la ciudad. No son asentamientos fortuitos, sino que su estancia en determinados barrios tiene razones sociológicas.

Al cruzar los datos por secciones censales del INE correspondientes a 2025 y la cartografía de la urbe aparece un corredor que destaca sobre los demás. Es el eje Vía Norte-Urzáiz-Travesía. También es importante la concentración en el Casco Vello y en la zona del Berbés.

Por otra parte, los migrantes están menos presentes en zonas periféricas como Navia o áreas más rurales como Cabral, Saiáns o Coruxo.

Pero, ¿por qué se concentran en barrios donde la vivienda suele ser más cara? La trabajadora social y jefa en Galicia de Provivienda, Ana Pardo, cree que se debe a que en esta zona «hay más viviendas antiguas y en mal estado». También de mayor tamaño. Por tanto, aunque puedan tener mayor coste son más adecuadas para que convivan varias familias en ellas. La renta por habitación es más accesible y tienen alta rotación de inquilinos, que se topan con contratos más informales y accesibles.

El parque de viviendas en Vigo tiene 44 años, según los últimos datos del IGE. Por zonas, el Casco Vello y el centro son los que concentran los inmuebles más antiguos, levantados incluso antes de 1950. Zonas intermedias como López Mora o Camelias están conformadas por edificaciones construidas entre los 70 y los 80. Mientras, los edificios más jóvenes de la ciudad se sitúan en áreas como Navia, una de las que concentra menor porcentaje de extranjeros en la ciudad.

Por otra parte, en las áreas rurales aparece una mezcla de tipos de infraestructura, obra nueva que convive con añeja. Lavadores es una excepción, sobre todo la parte más próxima a Travesía y Jenaro de la Fuente. Algunos sectores, como el que comprende los tramos iniciales de la avenida de Madrid o la parte baja de calle Aragón, concentran uno de los porcentajes más altos, con casi un 30% de extranjeros.

Los precios también influyen en la distribución de extranjeros. No solo por el coste del arrendamiento, sino también por lo difícil que puede llegar a ser acceder de primeras al inmueble. En numerosas ocasiones los requisitos son exigentes, como dos meses de fianza, avales o la obligatoriedad de un contrato indefinido. Misión imposible cuando no tienen, por ejemplo, un permiso de trabajo que les permita no estar solo temporales. Por tanto, si bien la vivienda puede ser más barata en zonas como Coia o Teis, los contratos son más rígidos e inaccesibles.