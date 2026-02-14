Vigonature ultima su reapertura: fecha y todas las novedades

VigoNature abrirá sus puertas el próximo 1 de marzo de 2026, iniciando una nueva etapa como escuela medioambiental municipal orientada a la divulgación, a la experimentación y al aprendizaje para público escolar, familias y visitantes en general. El antiguo zoológico, más conocido como VigoZoo, cambia por completo hacia un modelo más ético, educativo e innovador con actividades curriculares para centros educativos (Primaria y Secundaria); programas adaptados a colegios sobre energías renovables, meteorología y cambio climático, fauna y flora, comportamiento y bienestar animal; también actividades de conciliación para familias con campamentos de Semana Santa y de verano; aniversarios divulgativos para niñas y niños; actividades de fin de semana y festivos para el público general como huertas urbanas y experiencias medioambientales, entre otras.

Las instalaciones de Vigo Nature / Pedro Mina

Aula de supervivencia

Como una de las principales novedades, VigoNature abre un nuevo aula vinculada al enfoque experiencial del proyecto: el aula de la Supervivencia, donde las personas visitantes aprenderán habilidades prácticas ante situaciones de emergencia como construir un refugio, potabilizar agua, etc.

Actualmente en estas instalaciones de A Madroa solo se encuentran lemures, ovejas, suricatas y las especies del reptilario. Desde el servicio municipal solo se recogen animales heridos y especies amenazadas.

Los lemures son de los pocos animales que continuan en Vigo Natura / Pedro Mina

Agenda de actividades

El calendario concreto se irá anunciando progresivamente en la agenda de la web del Ayuntamiento de Vigo o en la propia web de VigoNature (www.vigonature.es). Tras la apertura del 1 de marzo, se prevé la puesta en marcha de otros nuevos espacios como la reforma de un pequeño auditorio cubiertoaforo aproximado de 30 personas) para la realización de aulas/actividades, la creación de un Aula de Espeleología en las instalaciones del antiguo nocturama para conocer el mundo de las cuevas y de las formaciones rocosas a través de una experiencia inmersiva o la instalación de un parque entre árboles con tirolina orientada a niños y niñas menores de 6 años.

Simulador de tormentas y un pueblo celta

Se habilitará también una nueva cúpula 360º para proyectar vídeos inmersivos sobre temáticas como astronomía y mundo acuático, un simulador de tormentas y reforma de la zona de campamentos con la recreación de un pueblo celta (pallozas) y un campamento arqueológico, las tirolinas y un rocódromo también tendrán su espacio así como la recreación de un buque oceanográfico para divulgar la biodiversidad de las Islas Cíes y una mini ciudad sostenible a escala para aprender sobre energías renovables.