Vigo dibuja un lazo humano por el cáncer infantil

Un gran lazo humano de color amarillo formado por 300 vigueses ha cruzado esta mañana la calle Gran Vía de Vigo como conmemoración del Día Internacional del Cáncer Infantil que se celebra mañana 15 de febrero. El evento ha sido organizado por la Asociación de Ayuda a Niños Oncológicos de Galicia (ASANOG) ha vuelto a salir a la calle para visibilizar la lucha contra el cáncer que afecta a niños y jóvenes.

Vista del lazo humano que ha cruzado Gran Vía esta mañana. / Marta G. Brea

Los participantes se congregaron este sábado a las 09.30 horas a la altura de El Corte Inglés para preparar la marcha. El lazo humano recorrió la calle desde las 10.00 horas.

Entre los participantes del evento ha estado la médica y bicampeona paralímpica de triatlón adaptado, Susana Rodríguez Gacio, así como otros integrantes de la asociación Discamino.

A esta iniciativa también se han sumado la Asociación de Cáncer Infantil y Juvenil de Galicia, en colaboración con El Corte Inglés.