El tiempo se alía con el Entroido de Vigo que se llena de color, máscaras, música y baile
Miles de vigueses y visitantes no se quisieron perder el espectáculo de las decenas de comparsas que se dieron cita en esta nueva edición del Carnaval olívico
R. V.
Este sábado 14 de febrero, uno de los días grandes del Carnaval 2026 en Vigo se celebró el tradicional desfile de comparsas de Carnaval.
Este acto central del Entroido arrancó a las seis de la tarde desde la rotonda de Isaac Peral. El recorrido continuó por García Barbón, para después bajar por Colón y terminar en la Plaza de Compostela.
Miles de vigueses y visitantes no se quisieron perder el espectáculo de las decenas de comparsas que se dieron cita en esta nueva edición del Carnaval vigués, al que el tiempo dio una tregua y se desarrolló con el sol como testigo de la tarde.
