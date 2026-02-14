El tiempo se alía con el Entroido de Vigo que se llena de color, máscaras, música y baile

Este sábado 14 de febrero, uno de los días grandes del Carnaval 2026 en Vigo se celebró el tradicional desfile de comparsas de Carnaval.

Desfile de Entroido de Vigo. / Jose Lores

Este acto central del Entroido arrancó a las seis de la tarde desde la rotonda de Isaac Peral. El recorrido continuó por García Barbón, para después bajar por Colón y terminar en la Plaza de Compostela.

Miles de vigueses y visitantes no se quisieron perder el espectáculo de las decenas de comparsas que se dieron cita en esta nueva edición del Carnaval vigués, al que el tiempo dio una tregua y se desarrolló con el sol como testigo de la tarde.