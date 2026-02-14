Del móvil a la ropa: deberes del alumno para mantener la convivencia
Las Normas de Organización y Funcionamiento (NOF) de los institutos públicos recalcan la importancia de «unha indumentaria adecuada á actividade escolar»: «Abstenerse de prendas de outros ámbitos», prohibiendo capuchas, gorros, viseras o, incluso «traxes de baño»; nada que «altere» o «distraia» la atención en el aula.
La búsqueda de un buen clima de convivencia es el objetivo de las NOF (Normas de Organización y Funcionamiento) de un centro educativo. En el último año, coincidiendo también con la irrupción de las herramientas digitales y, más concretamente con la prohibición de los teléfonos móviles en el aula, este documento ha sido renovado por varios IES del municipio. Horarios de entrada y salida, cómo actuar ante las faltas de puntualidad o revisión de exámenes, usos de la cafetería o biblioteca, episodios tendentes al acoso escolar... derechos y deberes del estudiante entre los que figuran reglas de vestimenta o indumentaria.
Ni zapatos con luces ni «shorts excesivamente cortos»
Prácticamente todos los institutos públicos tienen recogido, de forma genérica, cómo deben vestir sus alumnos. Hacerlo de forma «adecuada» o según el «uso habitual de la sociedad actual» evitando prendas de «otros ámbitos» como «zapatos con luces, shorts excesivamente cortos» o, como explica directamente NOF del IES Alexandre Bóveda tampoco «en traxe de baño». Coinciden todos en señalar que las cabezas, para favorecer la identificación del alumno, deben estar despejadas, esto es, sin gorros ni capuchas y nada de auriculares. Las primeras solo se permitirán salvo motivos de «índole cultural, relixiosa ou que deban levarse por motivos de saúde».
En el NOF de un centro precisan, por si fuera necesario, que «tampouco se poderá levar na roupa ou nos complementos mensaxes ou imaxes de calquera tipo que sexan ofensivos para a sensibilidade xeral ou as crenzas das persoas». Otros institutos, por ejemplo, son más abstractos y , como el IES Castelao, solo piden «acudir ao centro limpos e aseados», mientras que en el IES Coruxo abogan por la «conveniencia» que no olbligación de esta normativa.
Interfieran en la atención
Esta normativa se concentra perfectamente en el NOF del IES República Oriental de Uruguay (ROU), que explica que «o alumnado e, en xeral, todos os membros da comunidade educativa coidarán o seu aseo e hixiene persoal así como a súa vestimenta, polo que traerán ao centro un vestiario correcto e axeitado para o lugar e as actividades que se vaian realizar, e evitarán, en consecuencia, aqueles elementos da vestimenta que non correspondan cun centro educativo, e que interfiran, alteren ou distraian a atención da aula e/ou da contorna de aprendizaxe; considérase, así mesmo, inadecuada a vestimenta e complementos accesorios que impidan a identificación e a comunicación visual e que sexan transmisores de valores contrarios á igualdade de mulleres e homes». En caso de qué se considera correcto o incorrecto, debe prevalecer la autoridad o «criterio» del profesorado .
Falta leve
El incumplimiento de esta norma figura encuadrada en los NOF de los centros como una falta leve, si bien su no cumplimiento acarrea un apercibimiento; en el caso del IES ROU «o non cumprimento desta norma será obxecto de corrección disciplinaria consonte ao establecido no Plan de Convivencia», mientras que en el NOF del IES A Guía apuestan por, primero una «advertencia por parte do profesorado», de seguir con la misma conducta la «realización de traballos extra e avaliables», una «amoestación por escrito» o, finalmente la «comunicación á titoría e aos familiares ou titores legais».
Para el IES de Beade, no respetar la indumentaria «axeitada» tanto para las actividades «lectivas» como «extraescolares» supone una conducta de carácter «leve» frente a la convivencia.
