El Entroido de Vigo espanta las borrascas y llena las calles de color

En Vigo el Entroido no es un asunto menor. Para muestra el lleno de esta tarde en el tradicional desfile de comparsas y en sus actividades previas. El espíritu festivo inundó las calles con especial alegría: después de 40 días de lluvia, por fin llegó la tregua. Estuvo todo el día despejado, pese a que mañana la lluvia hará acto de presencia y permanecerá hasta el jueves.

Hasta 18 comparsas y varias carrozas partieron a las 18.00 horas de Isaac Peral y recorrieron el centro por García Barbón y Policarpo Sanz, bajaron por Colón y terminaron en la Plaza de Compostela. La música sonó de principio a fin y miles de personas se acercaron a verlo y a echar unos bailes. Hubo todo tipo de apariciones. Personajes de circo, mariposas, aves fénix, superhéroes, guerreras K-Pop, leyendas gallegas y animales diversos conformaron la fauna urbana.

Las comparsas que actuaron fueron las viguesas Navia, Karios, A Comparsa do Carrás, Beade, Os Furafollas, Os Festeiros, Os Imprescindibles, Os da Casa y Valla. De fuera también estuvieron Os Campechanos y Fantasía de Ponteareas; O Borralliño de Salceda de Caselas; Trazos de Redondela; Carnavales de Mañufe, A Merced de Chaín y O Millor de Cada Casa de Gondomar; Luces de Tomiño de Tomiño y O Mosteriro de Pexegueiro de Tui.

El Entroido vigués más colorido, en imágenes / José Lores

Entre trajes más y menos originales, no faltó tradición. Se pudo ver algún merdeiro, la figura viguesa del Entroido. Estos personajes representan la intensa rivalidad histórica entre los marineros y los labradores. Estos últimos acudían al puerto para recoger restos de pescado —tripas, aletas y otros desechos— para utilizarlos como abono natural para los campos. Los marineros los ridiculizaban imitándolos de forma exagerada: vestían la camisa por fuera, algo socialmente mal visto; llevaban máscaras «feas», con lana de oveja en lugar de pelo, para reforzar la imagen de suciedad; y colgaban de la cintura ajos, cebollas, puerros o berzas, parodiando el lugar donde los labradores solían portar el farol cuando caía la noche.

Próximos días

Precisamente ellos estarán presentes también mañana por las calles. Durante casi todo el día habrá animación en Príncipe y Porta do Sol. Por la tarde, a las 17,30 horas habrá un concierto infantil y una chocolatada. Más tarde, a las 20,00 horas tendrá lugar otro show, una actuación de «Crónicas Pop».

El lunes 16 de febrero la tarde arrancará a las 17.00 horas en Porta do Sol con obradoiros de máscaras, pintacaras y otras propuestas creativas, que se prolongarán hasta las 20.00 horas. A la misma hora comenzará también la animación de rúas en Príncipe, que se extenderá hasta las 19.00. El broche lo pondrá el concierto infantil de Las Pamisukis, entre las 18.00 y las 19.30 horas en Porta do Sol. En caso de lluvia, todas estas actividades se trasladarán al Auditorio Municipal.

Al día siguiente volverá la animación de calle a Príncipe de 17.00 a 19.00 horas, antes de uno de los momentos más esperados por los más pequeños: el concurso de disfraces, que comenzará a partir de las 17.30 horas en Porta do Sol. Las inscripciones se podrán realizar ese mismo día desde las 16.30. Habrá categorías infantil —individual y por grupos hasta 13 años— y categorías generales —individual y grupos a partir de 14 años—. El jurado dará a conocer los premios al finalizar el certamen. Si el tiempo no acompaña, el concurso se celebrará también en el Auditorio Municipal. Ya por la noche, a las 20.00 horas, una charanga animará Porta do Sol antes de la tradicional Queima do Meco, prevista para las 20.45.

El miércoles será, como cada año, el momento más solemne y simbólico del Entroido con las exequias funerarias, a partir de las 18.00 horas. Las comparsas acompañarán a la comitiva fúnebre en un desfile que recorrerá Policarpo Sanz, Travesía de Príncipe, la rúa Príncipe y Urzáiz, para finalizar de nuevo en Policarpo Sanz, donde se procederá a la lectura del acta del jurado de los concursos y a la clausura oficial de la fiesta. Como colofón final, el viernes 20 de febrero la música volverá a tomar protagonismo con la actuación de la Orquesta París de Noia, que pondrá el punto final a varios días en los que Vigo se vuelca, un año más, con su Entroido.