La ampliación del polígono de Balaídos entra en fase de exposición pública

La ampliación del polígono industrial de Balaídos avanza administrativamente. La Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade acordó someter a consulta pública el borrador del Plan estructurante de ordenación de suelo empresarial y su documento ambiental estratégico.

El proyecto, promovido por el Consorcio Zona Franca de Vigo y tramitado por la Dirección Xeral de Estratexia Industrial e Solo Empresarial, permanecerá en exposición pública durante un plazo de treinta días hábiles a través del portal web de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Durante ese periodo, administraciones afectadas, colectivos y ciudadanía podrán presentar observaciones y sugerencias por vía telemática o a través de los registros oficiales habilitados.

Este trámite forma parte del procedimiento previsto en la Lei 3/2022 de áreas empresariais de Galicia, que integra la evaluación ambiental estratégica en la aprobación de los planes estructurantes de suelo empresarial. En caso de que el órgano ambiental determine que debe someterse a evaluación ordinaria, las alegaciones recibidas serán tenidas en cuenta en la elaboración del documento de alcance del estudio ambiental estratégico.

La ampliación venía recogida en el nuevo PXOM de Vigo. La estrategia es continuar aumentando la capacidad de crecimiento de Stellantis. El documento recoge un ensanche del polígono de 235.664 metros cuadrados, de los cuales el 80% estará destinado a suelo urbanizable y el resto será para zonas verdes y dotaciones públicas. En total, su superficie se incrementaría en un 20%.

Las partes naturales tendrán la función de minimizar el impacto visual y el ruido hacia los vecinos de la zona, además de proteger los restos arqueológicos existentes. Según el borrador, dentro del ámbito de actuación se localizan el Petroglifo de Redondelos, un hórreo y una fuente- lavadero en la parroquia de Matamá.

La zona de ampliación. / Borrador del plan

Inversión

La actuación supondrá una inversión aproximada de 18,4 millones de euros y estará financiada íntegramente por el Consorcio Zona Franca. La cifra no incluye la construcción de las futuras naves industriales, que posteriormente se arrendarían a Stellantis u otros fabricantes de componentes.

Del presupuesto previsto, alrededor de ocho millones se destinarán a las obras de urbanización del ámbito; 5,2 millones a viales y 3,3 millones a indemnizaciones por viviendas afectadas.