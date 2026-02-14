Más de 15.000 reclamaciones en un año: el PP reclama al Concello transparencia sobre su respuesta a las quejas

Más de 15.000 quejas en un año en Vigo. Esa es la cifra que el PP local pone sobre la mesa para retratar, asegura, el malestar ciudadano con la gestión municipal. La presidenta popular, Luisa Sánchez, reclamó este sábado al gobierno de Abel Caballero que aclare cuántas reclamaciones fueron atendidas, cuántas se resolvieron y cuántas siguen pendientes, al entender que el volumen registrado en 2025 exige una rendición de cuentas detallada.

«Más de quince mil quejas es una cifra absolutamente escandalosa que demuestra la insatisfacción generalizada de los vigueses con los servicios que presta el Concello», sostuvo Sánchez, que pidió al Ejecutivo local «explicaciones» sobre la respuesta que se ha dado a esas comunicaciones.

Según la información trasladada por el PP, el grueso de las reclamaciones se concentra en el mal estado de vías y aceras, así como en asuntos vinculados a limpieza, mantenimiento de instalaciones municipales y mobiliario urbano. A estas se suman, siempre según la formación, avisos por accidentes en la vía pública, vehículos abandonados y quejas sobre el funcionamiento del transporte urbano.

La dirigente popular subrayó que se trata de incidencias trasladadas a través de distintos canales habilitados por el Concello —aplicación municipal, web, registro, correo electrónico y atención presencial en departamentos— y apuntó que, en ocasiones, una misma situación se comunica simultáneamente por varias vías. «Todas están contabilizadas, pero lo que queremos saber en el Partido Popular es cuántas de ellas han recibido una respuesta», insistió.

En este contexto, Sánchez afirmó que son frecuentes los casos de ciudadanos que, tras presentar una reclamación, «solo han obtenido el silencio como respuesta». Y añadió que, a su juicio, el gobierno local no asume críticas: «Al alcalde solo le gusta escuchar los halagos, los aplausos y tener a su lado a aquellos que le dan la razón en todo», señaló.

La presidenta del PP de Vigo recordó, además, un episodio ocurrido en Pintor Lugrís —grabado por medios y difundido ampliamente— como ejemplo de la reacción del alcalde ante una vecina que reclamaba mejoras en instalaciones deportivas. «O incluso con ataques», reprochó.

Con estos datos, el PP insiste en que el Concello debe informar públicamente del seguimiento de las quejas registradas en 2025 y detallar, en particular, el grado de resolución de las incidencias comunicadas por la ciudadanía.