Vigo registra una treintena de focos de okupación de inmuebles

El fenómeno de la okupación ha mantenido unos datos más o menos estables en los últimos años en Vigo, con algunos picos especialmente durante la pandemia. En la actualidad, se calcula que hay al menos unos treinta inmuebles de la ciudad que han sido usurpados por inquilinos irregulares y, la mayoría de ellos, han sido convertidos en narcopisos, según datos que manejan tanto inmobiliarias como cuerpos de seguridad de la ciudad. Lo cierto es que hay zonas completamente críticas.

Precisamente, el entorno de Pizarro, donde paradójicamente se ubica la Ciudad de la Justicia, es uno de los grandes focos de la okupación en la actualidad. Desde la antigua guardería Dumbo hasta ahora la abandonada residencia de la Fundación San Rosendo, pasando por otros edificios en un estado precario y, hasta hace no mucho, un narcopiso ubicado junto a otra escuela infantil.

También en O Calvario y Teis se registran varios casos. Es más, para intentar evitar nuevas usurpaciones de viviendas, los propietarios de estas zonas que cuentan con viviendas sin uso han apostado en muchos casos por tapiarlas, tanto las ventanas como las puertas. Un simple paseo por Camiño Redomeira permite ver este fenómeno, una calle precisamente asolada por la okupación desde hace más de una década y donde incluso algunos dueños han apostado por derribar sus casas abandonadas para evitarse problemas.

Es precisamente en estos barrios donde se ha detectado en los últimos tiempos un considerable aumento tanto del consumo de drogas como del trapicheo.