Vigo proyecta 156 viviendas en el área de Castrelos

El alcalde Abel Caballero anunció el inicio de un nuevo expediente administrativo para el desarrollo de un ámbito urbanístico en la zona de Castrelos, concretamente entre el Camino de Ribadavia Xiña y el inicio de la avenida Clara Campoamor; ámbito que contará con una superficie aproximada de 22.000 metros cuadrados, de los cuales el 90% se destinará a uso residencial y el 10% a uso terciario. El proyecto permitirá la construcción de unas 156 viviendas, de las que 47 contarán con algún tipo de protección, lo que supone el 30% del total.

«Lo más salientable es que estamos hablando de vivienda a precios accesibles, pensada para rentas de la clase trabajadora, para que no tengan que dedicar una parte excesiva de su salario a la compra o al alquiler de una vivienda», destacó el regidor.

Este es un proyecto impulsado por casi el 80% de la propiedad de estos terrenos, representados por la firma J.A.S.C. Arquitectos SLP. Con todo, la incoación del desarrollo por parte de Urbanismo requiere el cumplimineto por parte de la firma de una serie de requisitos. La ficha urbanística del ámbito recoge las condiciones que deberá respetar la ordenación, haciendo especial hincapié en la integración paisajística. Así, el desarrollo deberá incorporar los árboles autóctonos en las zonas verdes y espacios libres, así como preservar los elementos catalogados, entre ellos hórreos, edificaciones tradicionales y muros de contención de piedra. A mayores, los edificios no podrán superar las 5 plantas de altura

Del mismo modo, las actuaciones previstas deberán integrarse adecuadamente por su localización en un entorno de elevado valor patrimonial, al encontrarse próxima a la Necrópolis de Santa María de Castrelos, al BIC de Castrelos y a la antigua escuela unitaria de Castrelos.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Vigo sigue avanzando en el impulso de nuevos desarrollos urbanísticos orientados a incrementar la oferta de vivienda, especialmente protegida, compatibilizando el crecimiento de la ciudad con la protección del patrimonio histórico y natural.

Con todo, tal y como se recoge en el expediente, con carácter previo a la tramitación del PERI deben ser recadados los informes de las empresas subministradoras y distribuidoras, e informe de los servicios técnicos municipales.Además de todo ello, el proyecto deberá superar trámites como un estudio del ruido por la proximidad de la carretera Clara Campoamor, que enlaza al Hospital Álvaro Cunqueiro.