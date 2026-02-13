Vigo inicia la tramitación ambiental de su Ensanche
Caballero asegura que servirá para «diseñar la ciudad de los próximos 20 años»
El Gobierno local de Vigo inició la tramitación ambiental del Plan del Ensanche, un documento estratégico que, según explicó el alcalde Abel Caballero, servirá para «diseñar la ciudad de los próximos 20 años».
El nuevo plan amplía el ámbito actual del Ensanche e incorpora un estudio pormenorizado del patrimonio arquitectónico. Este análisis permitirá duplicar el número de elementos catalogados con respecto al planeamiento anterior, reforzando así la protección del legado urbano.
En este contexto, el regidor puso en valor la arquitectura contemporánea presente en la ciudad y destacó el trabajo de profesionales como Fernando Araújo, Pérez Llorente, Alberto Baltar, Desiderio Pernas, Bar Boo o Castro Represas, entre otros «brillantes y reconocidos profesionales».
Más espacio público y movilidad sostenible
El Plan del Ensanche incorpora además una apuesta decidida por la mejora del espacio público y la movilidad sostenible. Entre las opciones que se encuentran en estudio figura la futura ampliación del túnel desde la Porta do Sol, con la posibilidad de prolongarlo hasta la intersección de García Barbón con Serafín Avendaño.
En el ámbito de la reorganización urbana, el documento plantea la creación de un espacio semipeatonal en Policarpo Sanz, con acceso restringido a residentes, así como un mayor protagonismo del peatón en García Barbón.
«Estamos hablando de un desarrollo de futuro, de un Vigo pensado para dentro de 15 o 20 años», concluyó el alcalde.
Suscríbete para seguir leyendo
- La prórroga de la suspensión de los desahucios dispara la contratación de desalojos exprés
- La orquesta París de Noia cancela su concierto de este viernes en Vigo por «condiciones meteorológicas adversas»
- El Sergas realiza una visita de inspección a dermatología de Povisa y analiza si tomará medidas
- Los conductores gallegos no podrán utilizar la autovía para llegar a Lisboa
- Pesqueros con la licencia retirada por pesca ilegal o con historial de muertos a bordo también pueden vender en la UE
- Condenados en Ourense por las faltas a clase de su hijo durante cuatro cursos
- Un desprendimiento de la Autovía do Morrazo sepulta una vivienda en Moaña y deja un vecino herido
- Se busca profesor: los colegios de Vigo «ofertan» casi 200 vacantes