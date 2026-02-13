ENTRONIZACIÓN DEL MECO
Vigo inaugura su Entroido con un Meco sobre la pugna por entrar en el Mundial 2030
Los cabezudos pudieron salir finalmente a la calle a danzar junto con una animación musical para estrenar un Entroido en el que también figuraron los 'merdeiros'
La terna de Vigo por figurar como sede del mundial de fútbol del 2030 ha sido el motivo del Meco del carnaval de este año 2026. El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, fue el encargado este viernes de entronar la figura en Porta do Sol tras danzar con los tradicionales cabezudos, los cuales, al igual que los 'merdeiros', finalmente pudieron sortear la previsión de mal tiempo y salir a la calle. La representación incluye el estadio de Balaídos y dos imágenes: una del propio Caballero y, detrás, otra con el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y el máximo mandatario de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el gallego Rafael Louzán, ambos abrazados.
Música, cabezudos, los 'merdeiros' y el Meco. Vigo ya lo tiene todo listo para celebrar sus carnavales, cuyo estreno se vio peligrar por el mal tiempo que acompaña a Galicia desde hace más de un mes. Finalmente, la lluvia, que por momentos a lo largo del día cayó con intensidad en la urbe, respetó en la tarde-noche para festejar uno de los momentos más especiales: le entronización del Meco. El único contratiempo, eso sí, lo supuso la cancelación de la reconocida orquesta París de Noia, que tenía previsto una actuación tras destapar la figura, pero se pospuso al próximo viernes a las 21.00 horas debido precisamente al riesgo de abundantes precipitaciones que finalmente no fueron para tanto.
«Queremos que Vigo sea sede del Mundial 2030, tiene que ser nominada ya, nos están retrasando la nominación para favorecer a Rueda, que no quiere que lo seamos y se lo dijo a Louzán», criticó el regidor de la ciudad en el acto en Porta do Sol.
A renglón seguido, añadió: «Estamos haciendo la reforma del campo, hoy firmamos un convenio muy importante y quiero que este señor de la Xunta (Rueda) y la Diputación de Pontevedra paguen lo que les toque, pero no quieren pagar; el escultor lo entendió muy bien».
El alcalde se refirió con esto último a la firma entre el Concello y Zona Franca para prorrogar la cesión de la parcela de la grada de Río de Balaídos por 49 años. La rúbrica ocurrió este viernes también en un acto que contó, además de ambas instituciones, con el apoyo del Celta a través de su presidenta, Marián Mouriño.
