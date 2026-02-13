Vigo alcanza los valores de lluvia del diluvio universal (y no es broma)

En el año seiscientos de la vida de Noé, en el día señalado por Dios, se abrieron las fuentes del gran abismo y las compuertas de los cielos. Entonces comenzó a llover sobre la tierra durante cuarenta días y cuarenta noches. Las aguas aumentaron de tal manera que levantaron el arca, y esta fue llevada por encima de la tierra. El diluvio se hizo cada vez más poderoso, hasta cubrir completamente todos los montes altos que había bajo el cielo. Las aguas subieron varios metros por encima de las montañas, y todo ser viviente que se movía sobre la tierra murió: aves, ganado, animales salvajes y toda la humanidad.

Así versa el pasaje Génesis 7:11–24, sobre como Dios crea el mundo. Aunque suena a profecía, por suerte el agua no llegó al Galiñeiro ni a otros picos gallegos. Eso sí, hubo precipitaciones durante el mismo tiempo, 40 días y 40 noches.

En Vigo, las estaciones registraron 28 días de lluvia en enero, casi seguidos, y todos los que van de febrero. Es decir, un total de 41. El centro ya acumuló 550 litros por metro cuadrado y la estación del campus superó los 800, según Meteogalicia.

El día que más precipitaciónse acumuló fue el 26 de enero y se convirtió en el más lluvioso de la década para ese mes. No hay valores absolutos tan elevados para la ciudad desde que existen registros. Con todo, la sucesión de récords comenzó ya en 2025. Tanto en noviembre como el mes pasado, Vigo fue la ciudad donde más agua cayó de España.

Además del agua, hubo avisos por condiciones adversas casi todas las jornadas, especialmente en el mar o en tierra por grandes acumulados en pocas horas. Habría que ver si el arca de Noé podría zarpar entre las borrascas gallegas.

Próximos días

La previsión para mañana es casi inaudita. No va a llover durante el día, aunque hacia la noche sí que podría haber algunos chubascos. El domingo, lunes y martes lloverá, pero la tendencia de cara a la próxima semana es anticiclónica. El tren de borrascas parece haber llegado a su destino final abriendo la puerta a un nuevo panorama.