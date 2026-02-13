Sorprenden a un niño de 13 años conduciendo por las calles de Vigo

Gran sorpresa la que se llevó esta semana un agente de la Policía Local de Vigo que estaba fuera de servicio. Circulaba en su vehículo particular por la calle Aragón cuando observó en otro coche que pasaba en paralelo al suyo a una persona cuyos rasgos le llamaron mucho la atención.

Según relata el cuerpo local de seguridad en un comunicado oficial, el conductor que vio su compañero fuera de servicio tenía una apariencia física «claramente infantil». Por ello, el agente procedió a dar aviso a una patrulla de la Policía Local, que acudió a la zona de inmediato.

Nada más localizar el vehículo descrito por su compañero, los agentes de la patrulla observaron como el coche estaba circulando marcha atrás unos 150 metros y realizando una maniobra antirreglamentaria constitutiva de peligro para el resto de los usuarios de la vía.

Rapidamente, los policías lo interceptaron y comprobando que en su interior solo se encontraba un menor situado al volante. Realizadas las gestiones oportunas, averiguaron que tenía tan solo 13 años de edad.

En el momento de la intervención se personó su madre, titular y responsable del vehículo, manifestando, en un «elevado estado de nerviosismo», que ella había parado su vehículo sobre la acera, con el motor en marcha para recoger una compra, dejando a su hijo de 13 años en el asiento del copiloto, desconociendo lo ocurrido.

Apuntan los agentes que «evidentemente el menor carece de ningún tipo de habilitación para conducir y la responsable del vehículo ha puesto con su acción en una clara situación de riesgo y desprotección, tanto al menor como a terceros usuarios de la vía». Por ello, los agentes informaron que darán cuenta de lo sucedido a las Autoridades Judiciales competentes.