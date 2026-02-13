Rosa Fontaíña, pilar en la lucha contra la violencia machista, nueva Viguesa Distinguida

Rosa Fontaíña, histórica del movimiento vecinal vigués y pilar en la ciudad de la lucha contra los malos tratos, será nombrada Viguesa Distinguida el próximo marzo.

El regidor de la ciudad, Abel Caballero, destacó esta mañana que es "una pionera". Hace casi 30 años fundó la Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos de Vigo. Durante años dedicó incontables esfuerzos a ayudar a miles de víctimas y, pese a que está jubilada, continúa pendiente de su actividad.

La fundó hace 29 años. Es una asociación sin ánimo de lucro centrada en el acompañamiento integral a mujeres en procesos de violencia, así como en la formación en género y en la concienciación, prevención y denuncia social.

La feminista se suma a lista para este año, en la que ya se mencionó a el Gran Peña Fútbol Club, el circuito de carreras Run Run Vigo, el Club Sieiro Acrobacia Vigo, los IES Alexandre Bóveda y Álvaro Cunqueiro, la Fundación Menela, la asociación Vida Digna, el Club Deportivo Nieto, Alfonso González (presidente del CP Alertanavia), Gonzalo Davila (exdirector de Cáritas Diocesana de Tui-Vigo), el Bembrive Fútbol Sala, Disgobe, Ardora, Denso Vigo y la Asociación Provincial de Representantes de Comercio.