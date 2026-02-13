As Olívicas do Taxi: 70 taxistas de Vigo se organizan y donan algo más de 2.000 euros a Bicos de Papel

Las mujeres taxistas de Vigo han constituido un nuevo colectivo profesional bajo la denominación As Olívicas do Taxi con el objetivo de dar visibilidad a la presencia femenina en un ámbito históricamente masculinizado y de reforzar el papel del taxi como servicio público esencial en la ciudad.

Su puesta de largo ha llegado ligada a una acción solidaria. Con motivo del Día del Cáncer Infantil (15 de febrero), el grupo ha impulsado una recaudación en la que participaron los taxis de Vigo y también clientes que quisieron colaborar, reuniendo un total de 2.136,72 euros destinados a la asociación Bicos de Papel. La entrega de la donación se formalizó en Vigo este viernes 13 de febrero.

Cheque para Bicos de Papel. / FDV

La elección del nombre y su identidad simbólica se apoyan en uno de los emblemas de la ciudad: el olivo, presente también en el escudo que identifica a los taxis vigueses. Para el colectivo, «a Oliveira representa valores como el arraigo, la fortaleza, la continuidad y el compromiso con la ciudad», una declaración de intenciones que, sostienen, resume su trabajo diario al servicio de la ciudadanía.

Logotipo de As Olívicas do Taxi. / FDV

Con esta iniciativa, As Olívicas do Taxi pretenden además construir un espacio de apoyo mutuo entre profesionales, fomentar la colaboración y proyectar una imagen de profesionalidad, cohesión y cercanía con el vecindario de Vigo.

El grupo nace con vocación de permanencia y con voluntad de tender puentes tanto entre sus integrantes como con instituciones y con la sociedad viguesa, contribuyendo a la normalización de la presencia femenina en el transporte público y a la defensa de un taxi «moderno, accesible y comprometido con la ciudad».