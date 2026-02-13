As Olívicas do Taxi: 70 taxistas de Vigo se organizan y donan algo más de 2.000 euros a Bicos de Papel
El colectivo nace para visibilizar a la mujer en un sector masculinizado y estrena su actividad con una recaudación solidaria por el Día del Cáncer Infantil
Las mujeres taxistas de Vigo han constituido un nuevo colectivo profesional bajo la denominación As Olívicas do Taxi con el objetivo de dar visibilidad a la presencia femenina en un ámbito históricamente masculinizado y de reforzar el papel del taxi como servicio público esencial en la ciudad.
Su puesta de largo ha llegado ligada a una acción solidaria. Con motivo del Día del Cáncer Infantil (15 de febrero), el grupo ha impulsado una recaudación en la que participaron los taxis de Vigo y también clientes que quisieron colaborar, reuniendo un total de 2.136,72 euros destinados a la asociación Bicos de Papel. La entrega de la donación se formalizó en Vigo este viernes 13 de febrero.
La elección del nombre y su identidad simbólica se apoyan en uno de los emblemas de la ciudad: el olivo, presente también en el escudo que identifica a los taxis vigueses. Para el colectivo, «a Oliveira representa valores como el arraigo, la fortaleza, la continuidad y el compromiso con la ciudad», una declaración de intenciones que, sostienen, resume su trabajo diario al servicio de la ciudadanía.
Con esta iniciativa, As Olívicas do Taxi pretenden además construir un espacio de apoyo mutuo entre profesionales, fomentar la colaboración y proyectar una imagen de profesionalidad, cohesión y cercanía con el vecindario de Vigo.
El grupo nace con vocación de permanencia y con voluntad de tender puentes tanto entre sus integrantes como con instituciones y con la sociedad viguesa, contribuyendo a la normalización de la presencia femenina en el transporte público y a la defensa de un taxi «moderno, accesible y comprometido con la ciudad».
