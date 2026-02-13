La jueza devuelve al segundo grado a un agresor sexual condenado a 37 años

La magistrada del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Pontevedra ha devuelto al segundo grado penitenciario a un hombre condenado a penas de 37 años y medio de prisión por delitos de agresión sexual y robo con violencia, acumulados de manera que el máximo de cumplimiento efectivo en la cárcel son 20 años. La decisión ha sido recurrida en apelación por el interno y será la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, sala que lo condenó, la que deberá resolver esta cuestión.

La Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de A Lama propuso que el preso progresase al tercer grado, lo cual fue aprobado en junio de 2025 por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Pero la Fiscalía presentó un recurso frente a esta resolución administrativa, que fue estimado por el juzgado que lleva los asuntos de vigilancia penitenciaria en primera instancia en Pontevedra, cuya magistrada resolvió mantenerlo en segundo grado.

El tercer grado penitenciario, o régimen abierto, es una clasificación que permite a internos con evolución favorable cumplir el resto de su condena en semilibertad. El segundo grado se cumple en régimen cerrado en prisión.

Noticias relacionadas

La cuestión deberá ser resuelta ahora por la Audiencia de Vigo después de que la Sección Segunda de Pontevedra dictaminase su falta de competencia ya que la pena que está cumpliendo el apelante se le impuso en la Sección Quinta de la ciudad olívica.