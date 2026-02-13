La Fundación San Rosendo blindan las entradas de la residencia abandonada para evitar la entrada de okupas

La Fundación San Rosendo ha actuado rápido ante la entrada de una veintena de okupas en la residencia de mayores que lleva años cerrada en el entorno de la plaza de Santa Rita. Y es que hoy por la mañana encargaron a personal de mantenimiento la soldadura de las dos puertas del inmueble para evitar que vuelvan a entrar. Lo hicieron además acompañados de agentes de Policía para evitar posibles altercados, que no se produjeron.

Esos inquilinos irregulares solo entraban al edificio hacia última hora de la tarde para pasar la noche. Durante el día, sin embargo, no estaban, por lo que no se quedó ninguno encerrado dentro. Los vecinos habían reclamado una actuación urgente por los problemas de inseguridad que podrían surgir en un entorno en el que viven numerosas familias con niños pequeños.