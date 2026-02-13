Enseñar geometría con las luces de Navidad: uno de los retos de CREAGAL

Nadie como un profesor para conocer las carencias y necesidades en el aula; con qué actividades atienden mejor los alumnos, qué recursos ofrecen mayor dinamismo, cuáles más completos o de mejor calidad... Para garantizar que todos los docentes tengan igualdad de recursos, desde Educación se lleva trabajando dos años en el proyecto CREAGAL, mediante el que los profesores podrán compartir y emplear gratuitamente recursos didácticos diseñados por otros docentes. Son totalmente gratuitos, inclusivos y adaptados a los currículos gallegos; una forma más amena y lúdica de que los alumnos alcancen las competencias que requiere su nivel.

Uno de los retos de Historia que deben descubrir los alumnos / CREAGAL

Relacionados con su zona o área

En esto trabaja Mariano Pellitero, profesores de matemáticas en un instituto del área de Vigo que desde hace dos cursos desarrolla retos o actividades para otros profesores. «Creemos que es importante darle un contexto a los conceptos; si al alumno de enseñas a partir de conceptos de su día a día, lo asimilan mejor», explica. Por ejemplo, «explicamos la geometría a través de las luces de Navidad; o incluso a través de obras de arte en el recurso que llamamos Arte-Metría. Los recursos están relacionados con Galicia o con cada provincia, para que docentes de diferentes zonas y áreas puedan escoger el que mejor encaje con su alumnado», amplía Pellitero.

Entroido o un «robo» en la Antigua Grecia

Coincidiendo estas fechas con la celebración del entroido, una de las situaciones de aprendizaje que proponen en estos recursos es trabajar los conceptos de proporcionalidad numérica, porcentajes y escalas, a través de los trajes del Entroido, estudiando los patrones de las distintas prendas. El reto final será elaborar un traje de carnaval. Y esto solo para la materia de matemática; en biología, se convertirán en expertos para detectar bulos o fake news acerca del cambio climático con el objetivo de estudiar la atmósfera e hidrosfera; mientras que en geografía e historia ampliarán sus contenidos sobre la Antigua Grecia tomando como hilo conductor en «robo» en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas.

Otro de los retos de CREAGAL / CREAGAL

DUA

«Estas herramientas o recursos se basan en el DUA, desarrollo universal para el aprendizaje, y cada recurso puede adaptarse al nivel del grupo o aula. No son estáticos», explica Mariano Pellitero, quien instruye que «dentro de cada recurso hay una situación de aprendizaje en formato eXeLearning que se puede descargar en diferentes formatos e incorporar en cualquier aula virtual o sino a través de la propia URL. Y una cosa importante es que tienen todos una guía didáctica de apoyo al profesorado».

Actualmente son 156 los recursos disponibles para escolares de 5º de Educación Primaria a 2º de la ESO. La idea en que a lo largo de un curso más, se hayan extendido estos recursos al total de cursos. Insiste Pellitero que se trata de actividades gratuitas que «complementan» los actuales recursos digitales en el aula.