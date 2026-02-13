El Conservatorio Superior crea el ciclo de conciertos "(Di)Versos femeninos. Música de Juan Durán"

«¿Sabemos que en Galicia tenemos un Premio Nacional de Poesía de la categoría de Julia Uceda? ¿Somos conocedores de la existencia de una poeta, ensayista y dramaturga, miembro de la generación literaria del 36, de la altura de Alfonsa de la Torre?», preguntan desde el Conservatorio Superior de Música de Vigo, entre otros muchos ejemplos como Alfonsina Stornio o la premio Nobel Gabriela Mistral.

La calidad de la literatura con voz femenina es indiscutible, pero ellos siguen siendo más conocidos. Por ello, la mezzosoprano Nuria Lorenzo y el pianista Alejo Amoedo han desarrollado la iniciativa ««(Di)Versos femeninos. Música de Juan Durán», un recital con un programa basado en poesía escrita por grandes autoras de la literatura hispánica. Será el jueves 19, a las 20 horas.

Arte sobre arte

»Musicalizar esas poéticas femininas, poñer arte sobre arte a partir do canto e do piano, cumpre pois unha dobre función: descubrir a música que subxace no verso a fin de que a voz e o piano camiñen da man e manteñan unha conversa entre iguais, e á vez darlle vida sonora a eses versos, narrar o son dende unha actitude de respecto e dignidade cara a eses orixinais poéticos que son perdurabilidade na nosa memoria», sostienen.

El repertorio incluye textos de Rosalía de Castro, Gabriela Mistral, Alfonsina Storni, Alfonsa de la Torre, Marica Campoy Julia Uceda, en un recorrido musical que pone en valor la voz femenina a través de la creación lírica contemporánea

Concierto por la paz

Además, el viernes 20, a las 20 horas, se celebrará un concierto en colaboración con la Kharkiv I.P. Kotlyarevsky National University of Arts (Ucrania). Participarán los intérpretes Volodymyr Dotsenko, Viktoriia. Está enmarcado en el ciclo Conciertos por la Paz.