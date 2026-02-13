La cesión de la parcela de Río acerca el convenio entre el Celta y el Concello

Que el Concello de Vigo y el Celta tienen ahora mismo una buena relación no es un secreto para nadie. Hoy, una vez más, el alcalde Abel Caballero y la presidenta Marián Mouriño escenificaron esa gran sintonía en el estadio de Balaídos, en un acto en el que se firmó ante notario la prórroga de la cesión de Zona Franca al Concello de la parcela de la grada de Río. De esta forma, pasará a ser municipal hasta 2081 tras una rúbrica de ambos dirigentes y del delegado del consorcio, David Regades.

«Queríamos estar al lado del Celta y de Vigo. Ese tiene que ser nuestro objetivo que ya nos marcamos desde 2018 en el Consorcio: romper barreras con la ciudad, estar más cerca de su corazón, como hicimos con el traslado de nuestra sede a la calle Areal, y colaborar con las necesidades que en este caso tiene el mundo del deporte, que tiene el Concello y que tiene el Celta», aseguró Regades. Este trámite permitirá al Ayuntamiento ejecutar todas las obras necesarias y asegurar la ampliación del aforo.

Además, tal y como indicó el alcalde, este movimiento facilitará el ansiado convenio entre el Ayuntamiento y el club olívico para el uso del estadio. «Va por el buen camino y estará antes de lo que se esperaba», anunció. La firma está a expensas de que se cierren algunos flecos en un acuerdo que tiene una enorme complejidad jurídica.

En cuanto a la obra de la nueva grada de Gol, Caballero trasladó que está también muy avanzada y que se espera que se pueda poner a disposición del Celta ya en enero de 2027 o incluso a finales de este mismo año. Uno de los últimos avances en la obra, con un coste total de 25 millones financiados entre el Concello y la Diputación, ha sido la instalación del primer forjado del suelo de la primera planta en la zona próxima a Río, que se realiza en paralelo a la instalación de pilotes en el ámbito más cercano a Tribuna.

Otra cuestión muy diferente sucede con la ampliación de Tribuna. Caballero estimaba en unos sesenta millones la reforma, y reclama a la Xunta y a la Diputación que pongan veinte millones cada una, al igual que el Concello. «Es su obligación, pero están haciendo todo lo posible para que Vigo no sea sede del Mundial de 2030. Sino pagan, asumiremos toda la obra desde el Ayuntamiento porque tenemos los recursos suficientes», apuntó.

De momento, ya se han retirado los dos colectores, un movimiento necesario para ampliar en treinta metros la grada de Tribuna. El alcalde afirmó también que la obra se hará independientemente de que Vigo sea o no sede del Mundial.

Precisamente la todavía exclusión de Balaídos como estadio para esa cita planeó durante todo el acto. Caballero insistió en que la Real Federación Española de Fútbol tiene que dar explicaciones de por qué Vigo no es ya una de las sedes e insistió en que detrás hay motivos políticos: «Rueda no quiere que Vigo sea sede del mundial. ¿Alguien lo oyó apoyar a la ciudad cuando saltó todo el escándalo del cambio de puntuaciones?».

Hay que recordar que de las once propuestas de la Federación para la cita mundialista, Málaga se cayó al no poder asumir la necesaria reforma del estadio. Sin embargo, su hueco no lo ocupó nadie. Es decir, España tiene asignadas once sedes pero la RFEF mantiene la lista en diez.

Conciertos en Balaídos

Marián Mouriño, por su parte, reiteró su voluntad de que Balaídos acoja grandes conciertos. «Seguimos trabajando en ello, esperamos que pronto suceda. Estoy pendiente de lo que me diga el alcalde. No sabemos si será ya este verano o no, pero nuestra voluntad es celebrarlos», aseguró. El verano pasado, la falta de tiempo para planificar actuaciones llevó a la imposibilidad grandes actuaciones. De momento se desconoce si este año se llegará a tiempo, pero la voluntad del Celta es clara: «Queremos dar conciertos en Balaídos».

Críticas del PP

El PP, por su parte, se mostró crítico con el acto de hoy. «El señor Caballero dijo que no podía firmar públicamente el convenio para financiar la piscina de Teis entre el Concello de Vigo y la Diputación de Pontevedra porque él ya no hace firmas paripé con otras administraciones. ¿Entonces, qué ha hecho este viernes en el estadio de Balaídos con el delegado de la Zona Franca? ¿Qué ha hecho para dar a conocer la cesión al Concello de los terrenos donde se asienta la grada de Río?», se pregunta la vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez.