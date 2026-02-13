Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Celta espera poder celebrar «pronto» conciertos en Balaídos

El Concello y Zona Franca firman la prórroga de la cesión de la parcela de la grada de Río por 49 años

Carmela Silva, David Regades, Abel Caballero y Marián Mouriño, tras la firma del acuerdo.

Carmela Silva, David Regades, Abel Caballero y Marián Mouriño, tras la firma del acuerdo. / Pablo Hernández Gamarra

Carlos Ponce

Balaídos acogió hoy un acto que sirvió para oficializar un trámite fundamental para garantizar el aumento del aforo del estadio. Concretamente, la prórroga de 49 años a favor del Concello del derecho de superficie de una parcela sobre la que está asentada la grada de Río del estadio municipal de Balaídos, propiedad del Consorcio y cedida en 1981 para la ampliación del estadio y que permitirá llevar a cabo las obras necesarias para una posible participación de Balaídos en el mundial de 2030. El delegado de Zona Franca, David Regades, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y la presidenta del Celta, Marián Mouriño, suscribieron esta mañana el trámite.

La máxima mandataria del club olívico, en declaraciones a los medios de comunicación, también reiteró su voluntad de que Balaídos acoja grandes conciertos. «Seguimos trabajando en ello, esperamos que pronto suceda. Estoy pendiente de o que me diga el alcalde. No sabemos si será ya este verano o no, pero nuestra voluntad es celebrarlos», aseguró Mouriño. El verano pasado, la falta de tiempo para planificar actuaciones llevó a la imposibilidad de celebrar conciertos. De momento se desconoce si este año se llegará a tiempo, pero la voluntad del Celta es clara: «Queremos dar conciertos en Balaídos».

En cuanto a la ampliación de Tribuna, que costará unos sesenta millones, Caballero volvió a conminar a la Xunta y a la Diputación a que cofinancien las obras. «Tiene que poner veinte millones cada una. Si no lo hacen, nosotros tenemos la capacidad para asumir todo el coste, pero haremos saber a la ciudad que la Xunta y la Diputación no solo no quieren apoyar económicamente a Balaídos, sino que no quieren que sea sede del mundial», sentenció el alcalde.

