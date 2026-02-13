Cae parte de la estructura de un edificio abandonado junto a Porta do Sol: «Menos mal que pasó por la noche»

Porta do Sol y su entorno constituyen el corazón de la ciudad de Vigo. Además del afamadísimo Sireno de Francisco Leiro, en la plaza, recién reformada, se alzan inmuebles emblemáticos como el Edificio Simeón, de Manuel Gómez Román, construido en la primera década del pasado siglo; o el conocido como El Moderno, diseñado por el genial Michel Pacewicz y ubicado en la misma acera donde funcionó durante décadas la histórica tienda Las Tres BBB. Pero pared con pared con esta última construcción hay un edificio desocupado, de más de 300 metros cuadrados de planta, cuyo estado ha generado una alarma creciente entre los vecinos.

Se trata del inmueble ubicado en el número 5 de Policarpo Sanz, bautizado como Kerigma. Sus datos catastrales remontan su edifición al año 1973; presenta una decena de plantas y suma más de 4.000 metros cuadrados de superficie construida. Su estado deteriorado ha llevado a vecinos a alertar a la propiedad, según ha verificado FARO, y esta noche se cumplieron los malos presagios. El voladizo que tiene a la entrada se ha convertido en una «piscina», sobre todo en las últimas semanas, y el agua empezó a filtrarse a través del hormigón. El enorme peso causó esta noche el desprendimiento de parte de ese saliente.

«Este tipo de inmuebles, que propietarios los tienen como inversiones, son un peligro para la ciudadanía», reprocha uno de los vecinos. Él mismo advirtió en las últimas semanas a vendedores ambulantes de paraguas que «no se pusieran debajo porque podía caer y matar a alguien. Esta noche se desplomó, y menos mal que fue de noche y no había nadie debajo». Este vecino asegura que tanto la propiedad como la gestora del edificio habían sido advertidos del mal estado de la estructura, que también presenta problemas en la parte trasera. «Hay una estructura metálica que se mueve muchísimo con el viento».

Este inmueble fue la sede en Vigo de Banco Caixa Geral, pero quedó sin actividad tras la venta del negocio en España de esta entidad hace más de un lustro. «En el interior se realizaron obras de rehabilitación, pero quedaron suspendidas y solo abordaron dos o tres plantas», apunta un antiguo inquilino. El edificio «lleva muchos años a la venta». La última información disponible en el Registro Mercantil atribuye su titularidad a la mercantil Kerigma Inversiones, de la que no constan cuentas depositadas desde el año 2016.

En la memoria de este año consta una valoración superior a los 4,8 millones de euros, realizada por la tasadora Gesvalt, aunque a efectos contables su valor fue deteriorado casi íntegramente. Kerigma Inversiones consta como entidad vinculada a JRU SL, grupo con actividad heterogénea que incluye divisiones de construcción, promoción inmobiliaria o energía.