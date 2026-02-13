El BNG de Vigo se opone al nuevo plan de igualdad

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Vigo solicitó la retirada de la propuesta del V Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres presentada por la Concejalía de Igualdad en comisión informativa, con el objetivo de que el texto sea debatido previamente en el Consello Municipal da Muller antes de su elevación al Pleno. Ante la negativa del gobierno municipal, la formación nacionalista registrará y defenderá en la próxima sesión plenaria una enmienda de devolución.

La concejala del BNG, Ana Martínez, advirtió de que el documento «llega con 14 años de retraso», al recordar que el anterior plan perdió su vigencia en 2012. «No fue presentado, ni consensuado, ni dictaminado por el Consello Municipal da Muller, como sí ocurrió con el plan anterior», señaló.

Martínez subrayó que un documento llamado a orientar las políticas de igualdad de los próximos cinco años «debería contar con el máximo consenso y con participación social». En este sentido, recordó que el Consello Municipal da Muller es el órgano en el que están representadas asociaciones de mujeres, colectivos feministas y sindicatos, precisamente para canalizar esa participación.