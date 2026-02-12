La Xunta envía a Concello y Zona Franca el convenio de la ETEA ya firmado

Paso al frente de la Xunta para revivir la antigua Escuela de Transmisiones y Electricidad de la Armada (ETEA). Envió al Concello y la Zona Franca ya firmado el convenio —de cuatro años de duración y prorrogable a ocho— que permitirá humanizar este ámbito (PS-1). Contempla una inversión de más de 10,5 millones por parte del ente autonómico entre 2026 y 2029 para la urbanización vial, dotación de servicios de infraestructuras y acondicionamiento de espacios libres.

El Consorcio desembolsará más de 15,2 millones de euros en este mismo periodo para la construcción del aparcamiento bajo la Plaza de Armas, así como su conexión con el vial de acceso y los recorridos peatonales. El Ayuntamiento, titular de los terrenos, se encarga de autorizar las obras.

El Concello trasladó a este periódico que dirá «la fecha y el lugar de la firma» de este convenio, que tampoco ha sido rubricado por el Consorcio. El escrito recoge las obligaciones de las partes. La Zona Franca licitará los estudios, proyectos y la dirección de obra necesarios, la coordinación de seguridad y salud, así como el control de calidad tanto para la urbanización como para el aparcamiento subterráneo, asumiendo el coste de los correspondientes a este último. Además, licitará y ejecutará las obras de urbanización interior y las de conexiones exteriores.

El papel del Concello y la Xunta

El Ayuntamiento de Vigo cederá temporalmente el ámbito de la PS-‑1 al Consorcio de la Zona Franca de Vigo para que este ejecute las obras de urbanización y de conexión de servicios. Compensará al Consorcio el importe de las licencias urbanísticas derivadas de las actuaciones previstas en el convenio, así como los impuestos correspondientes, incluidos ICIO e IVA. Además, otorgará una concesión por un periodo de 75 años a favor del Consorcio sobre el subsuelo de la Plaza de Armas para que lleve a cabo la construcción y explotación del aparcamiento.

La Xunta de Galicia tramitará y aprobará, si fuese necesario, la modificación del proyecto de urbanización interior y de las conexiones exteriores del PS-1, incorporando el aparcamiento subterráneo y sus accesos de vehículos y peatonales. Aportará al Consorcio los fondos necesarios para cubrir los gastos de urbanización interior y de conexiones exteriores, así como los costes de redacción de proyectos, dirección de obra, coordinación de seguridad y salud y control de calidad, incluidos los impuestos. Así, la ejecución de las actuaciones de urbanización del PS‑-1 no supondrá ningún coste para la Zona Franca. La administración autonómica redactará, tramitará y aprobará, si fuese preciso, las modificaciones de los instrumentos de ordenación necesarios, incluidas las salidas peatonales.

Comisión de seguimiento

El convenio crea una comisión de seguimiento paritaria con tres representantes de cada parte, encabezados por el delegado de Zona Franca, el alcalde y la conselleira, que se reúne cuando alguna de las administraciones lo solicite y adopta acuerdos por unanimidad.

El convenio se apoya en una larga cadena de acuerdos previos. Recuerda el pacto de 2009 para el desarrollo del Campus do Mar, el convenio de 2017 entre Xunta y Zona Franca para la regularización económico-patrimonial y el firmado en 2022 entre Zona Franca y Concello para ordenar las obligaciones municipales. El Plan sectorial do Campus Científico-Tecnolóxico do Mar, aprobado en 2012, designa a la Xunta como promotora y define el PS-1 como un área de viales, espacios libres e infraestructuras de 20.029 metros cuadrados que incluye el vial vertebrador de toda la ETEA y el acceso a la Praza de Armas y al mar.

El Proxecto sectorial PS-1 obtuvo luz verde del Consello da Xunta en 2021 y el Proxecto de Urbanización se aprobó definitivamente en septiembre de 2023, pero sigue sin ejecutar. El propio convenio subraya que «este proxecto atópase sen executar, sendo imprescindible o seu desenvolvemento para que poida avanzar o resto do ámbito da ETEA». El documento recuerda que el Concello de Vigo es hoy el propietario de la PS-1 y que las tres partes consideran prioritaria su urbanización por su «contribución á creación dun gran espazo urbano que proxecte social, económica e culturalmente o valor do mar».