Suma y sigue: el aeropuerto de Vigo capta otro avión a Egipto y llega ya a seis viajes directos

Los viajes a Egipto nunca pasan de moda. El destino vive además ahora un boom tras la inauguración en 2025 del Gran Museo Egipcio (GEM). Llegar a El Cairo (o Luxor) en vuelo directo es prácticamente imposible desde destinos como Vigo. O al menos, inusual. Pero no este año. La apuesta de la agencia de viajes viguesa Travelmakers por conectar Peinador con Egipto continúa creciendo tras la elevada demanda que les ha permitido ya completar las reservas de los dos aviones iniciales: «Al principio no nos planteábamos más que un avión...», confiesan.

Se planteaban un vuelo de ida y vuelta, pero la demanda ha desbordado sus expectativas. Han completado el primero, el segundo y acaban de poner a la venta el tercero (26 de octubre). En total, 438 plazas para un viaje de 8 días y 7 noches que incluye, además del vuelo directo desde y hacia Peinador, el crucero del Nilo, visitas, traslados o pensión completa, entre otros servicios.

Los vuelos chárter en Vigo han sido algo residual en los últimos años. De hecho, casi toda la oferta pasaba por Santiago u Oporto. Y casi en exclusiva de la mano de grandes mayoristas. En este caso la apuesta ha partido de una agencia de viajes viguesa, algo que incluso Aena puso en valor recientemente: «Esta acción conjunta refleja el trabajo que realiza el aeropuerto con todos los agentes regionales para incrementar el tráfico de pasajeros desde la infraestructura viguesa», puso en valor la directora de Peinador, Ana Molés, hace escasos días.

La directora del aeropuerto de Vigo, Ana Molés, con el director de Travelmaker, Severino Marínez y Rodrigo Lagoa, director del departamento vacacional. / Aena

De Vigo a Egipto en vuelo directo. Este exótico destino podrá visitarse el próximo año en varias ocasiones saliendo y llegando al aeropuerto de Peinador. De la mano de la empresa viguesa Travelmakers será los días 12 de octubre, 19 de octubre y 26 de octubre. Esta última fecha es la que acaban de poner en el mercado tras cubrir todas las plazas de las dos primeras salidas. «Apenas lleva dos días a la venta y nos quedan menos de 100 plazas», destaca Rodrigo Lagoa, director vacacional de Travelmakers.

Los tres aviones que fletará Travelmakers, de la aerolínea egipcia Nesma Airlines (un Airbus 320 configurado para 146 viajeros), saldrán de Vigo a las 15.40 h. y llegarán a Luxor a las 22.00 h. (hora local). El vuelo de regreso despegará de El Cairo a las 8.30 h. y llegará a la ciudad olívica las 13.30 h.

Estos viajes organizados desde el aeropuerto de Vigo incluyen el crucero por el Nilo durante cuatro días y diferentes visitas como la Necrópolis de Tebas, Templos de Karnak, Edfu o el impresionante Abu Simbel (esta última parada, opcional, con un cargo extra). Los últimos cuatro días, los viajes se trasladarán a El Cairo donde, entre otras visitas, podrán ver las Pirámides de la Necrópolis de Guiza, el Gran Museo Egipcio o los bazares de Khan el Khalili, entre otros lugares.

«Fletamos dos aviones porque queremos acercar al público de Vigo este tipo de viajes sin que tengan que pasar por Madrid, con la incomodidad y el sobrecoste que este suele generar», destacaba Rodrigo Lagoa, director vacacional de Travelmakers, cuando estaban todavía con la comercialización del segundo vuelo que ya han conseguido completar. «Es un destino en auge que ha sumado ahora otro atractivo a nivel mundial como es el Gran Museo Egipcio», destaca.

Precios

La agencia viguesa Travelmakers está comercializando el tercer viaje con vuelo directo desde Vigo a Egipto desde 1.490 euros por persona en su paquete «esencial» o desde 1.780 euros en la modalidad de «select». Incluyen comidas, alojamiento, visitas, traslados y, en todo momento, un acompañante de la propia agencia, entre otros servicios.

Más destinos directos desde Peinador

Los viajes organizados en vuelos chárter han resucitado en el aeropuerto de Vigo en los últimos meses tras más de una década centralizados prácticamente en Santiago u Oporto. En todos los casos, de la mano de empresas mayoristas.

Soltour, como avanzó este periódico, operó ya dos vuelos a Marruecos y tendrá otro el próximo 27 de marzo de 2026. También llegó a conectar Vigo con Praga durante el fin de semana del puente de la Constitución 2025; y volará a Estambul en la Semana Santa de 2026.

A estos vuelos habrá que sumar al menos otras seis salidas a Egipto además de las tres de la agencia viguesa Travelmakers. Organizados por la mayorista Saraya Tours, están programados para el 1 de febrero, 13 de septiembre de 2026 y 14 de febrero de 2027.